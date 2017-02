Reklamebord wat hoes jaag rokers die skrik op die lyf

’n Reklamebord in Stockholm se stadsplein het vandeesweek ’n paar rokers twee keer laat dink.

Die Sweedse bemarkingsagentskap Akestam Holst het besluit om hul bewusmakingsveldtog teen rook ’n stappie verder te neem met ’n reklamebord wat hoes wanneer iemand naby dit rook.

’n Rooksensor is in die bord geïnstalleer en wanneer ’n mens naby dit rook, trek ’n virtuele man met ’n nare hoes weg.

Ida Persson, die agentskap se woordvoerder, het aan Business Insider gesê die doel van die veldtog is bloot om mense te help om by ’n algemene Nuwejaarsvoorneme te hou – om op te hou rook.

As ’n mens dié rokers se verbaasde reaksie sien, laat dit hulle duidelik nadink oor die impak van hul gewoonte op ander!