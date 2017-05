Paartjie verloor saam meer as 262 kg vir hul troudag

Die paartjie is letterlik die helfte die grootte wat hulle twee jaar gelde was. Hy het meer as 208 kg verloor en sy sowat 54 kg. En dit nadat hulle mekaar in die Mission Fitness-gimnasium in New York ontmoet het.

Op hul troudag, Saterdag



Die ring



“Dis ’n liefde wat in die hemel gemaak is,” sê Nick Murphy. Hy was Ronnie Brower en Andrea Masella se persoonlike afrigter en ook strooijonker op hul troue Saterdag in Syracuse, New York, in Amerika.

“Hulle kan ’n fliek maak van dié twee se storie!”

Die pasgetroude paartjie dink ook so. “Ek het dikwels voor ek Ronnie ontmoet het, gehoop ek kry iemand wat ook gesond lewe anders gaan ek agteruit boer met my gewig,” vertel Andrea (24) aan ABCNews.

“Ek was depressief, verslaaf aan pille, het tien dubbel-kaasburgers of twee groot pizzas op een slag verorber,” het Ronnie (32) vertel.

“My keerpunt was toe my dokter waarsku as ek so trant aangaan, sal ek dood wees voor 30. Ek was toe 28.”

Ronnie Brower se gedaantewisseling



Ronnie het sy reis van vet tot gesond op sy Facebook-blad geplaas en Andrea het hom begin volg. Toe loop sy heel toevallig in 2015 in hom vas by haar gim.

“Ek was regtig deur hom geïnspireer en het gedink hy is super-oulik,” onthou sy.

“Ons het begin gesels en ek haat dit om soos ’n cliché te klink, maar dit was liefde met die eerste oog opslag.”

Vra hulle nou wat hul geheim is en hulle verklap: “’n Paartjie wat saam oefen, bly bymekaar.”

Ronnie Brower, ’n busbestuurder, het in 2013 meer as 306 kg geweeg. Andrea Masella, ’n haarkapper, het in 2014 meer as 113 kg geweeg. Ronnie het ophou pille en alkohol gebruik en ’n dieet met min koolhidrate begin volg.

“Vir ons albei was kos ’n kruk,” erken Andrea. “Ons het vir berading gegaan en uitgepluis hoekom ons eet soos eet,” vertel sy.

En as hulle kinders het, sal hulle sommer van baie jongs af geleer word om reg te eet en gereeld oefening te kry.

Andrea Masella se gedaantewisseling, 7 Desember 2015

Die gelukkige, veel slanker paartjie



