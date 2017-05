Pa se reaksie op babaseun se hartoperasie gaan jou hart steel

Enige ouer wat hul kind iets pynliks sien deurmaak, wens waarskynlik hulle kan daardie seer op hulself neem.

Toe Richard Davies se seuntjie ’n groot letsel ná ’n opehartoperasie oorhou, het die toegewyde pa besluit om ook een te kry.

Wel, ten minste so na daaraan as wat hy kon.

Die 29-jarige se jongste seun, Bobby, is met trikuspidale atresie, hipoplastiese regterhartsindroom en ’n ventrikulêre septale defek gebore – wat beteken hy moes opehartchirurgie ondergaan.

Die ingrypende prosedure was ’n sukses, maar Bobby het ’n reuse-letsel oor die hele lengte van sy borskas oorgehou. Richard wou nie hê dit moes sy seun ooit alleen laat voel nie en het toe ’n tattoeëermerk wat soos sy seun se letsel lyk aan sy borskas laat aanbring.

Bobby se ma, Natasha, het aan The Mirror gesê sy en haar man het op 20 weke van Bobby se afwyking uitgevind.

“Ons wêreld het om ons ingestort. Nie een van ons het enige kennis van aangebore hartsiektes gehad nie en het nie geweet wat dit vir ons baba sou beteken nie,” sê sy.

Sy sê hulle het drie keuses gekry: ’n operasie wanneer hy gebore word, ondersteunende gemaksorg (wat beteken hulle sou laat hy gebore word sonder enige ingryping en so lank laat leef as wat hy kon), of die swangerskap beëindig.

“Soos jy jou kan voorstel was ek op 22 weke swanger ontroosbaar, maar ek en my man het geweet ons sou vir ons baba baklei, maak nie saak wat nie. Toe maak ons so. Ek het gereeld skanderings ondergaan en is vir die res van my swangerskap fyn dopgehou,” sê sy.

En die waagstuk het vrugte afgewerp.

Bobby is in Julie in die St. Michael-hospitaal in Bristol, Engeland, gebore. Hy het 3 kg geweeg en self asemgehaal, wat beteken het dit was nie nodig dat hy dadelik die operasie kry nie.

Hy het die operasie op drie maande ondergaan en sal op drie en vyf jaar nog operasies ondergaan om sy hart te ondersteun namate hy groei.

Richard het sy tatoe gekry sodat sy seun nooit moet voel hy is die enigste een met ’n litteken nie.

“Sy tatoe van Bobby se letsel sal hom altyd herinner hy is nie alleen nie en ons sal die hele pad vir hom daar wees,” sê Natasha.

Sy ouers het ’n Just giving-blad geskep om bewustheid oor hul seun se seldsame toestand te bevorder en geld vir sy chirurgie in te samel.

Bronne: Viral Thread, Daily Mirror, SWNS.com