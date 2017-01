Pa maak grusame vonds in sy tuin: 6 lyke, waaronder sy 2 kinders

Die lyke van ses tieners, waaronder dié van die man se eie seun en dogter, is in sy tuinskuur in Arnstein in die suide van Duitsland gevind.

Die pa was bekommerd omdat sy kinders nie Sondagoggend in die huis was toe hy na hulle soek nie. Die tweetal sou Saterdagaand saam met vier van hul vriende in die tuinskuur partytjie gehou het.

Hy het volgens berigte in die skuur gaan kyk en toe op die grusame toneel afgekom.





Al ses is op die toneel dood verklaar.

Die tieners, vyf seuns en ’n meisie, se ouderdomme wissel van 18-19 jaar oud. Aanvanklik is daar gegis dat die tieners se dood te wyte is aan ’n oordosis van ’n onbekende middel.







Maar die ontdekking van ’n houtstoof, wat die tieners waarskynlik teen die koue ingespan is, het dalk tot hul dood gelei.







Hoewel die finale forensiese uitslae nog nie bekend is nie, het koolstofmonoksiedvergiftiging vermoedelik hul lewens geeïs.

Op die agtergrond kan jy sien hoe een van die lyke in ’n kis van die perseel verwyder word.





