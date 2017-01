Pa kiek 10-jarige seun wat branderplankry – en lê meer vas as wat hy verwag het

Wanneer jy dit sien . . .

Chris Hasson was besig om foto’s te neem van hoe sy seun Eden by Samurai Beach naby Port Stephens branderplankry toe hy “ ’n groot swart vorm” in die water opmerk.

Toe hy die groepie ryers wil inroep, het Eden ’n brander strand toe gevang.

“Net toe hy aan die gang kom, sien ek iets uit die hoek van my oog,” het hy op Facebook geskryf.

“Ek het aangehou foto’s neem en toe hy klaar is en begin strand toe roei, zoem ek in op die tweede foto, toe sien ek hy het pas ’n omdraaibeweging op die kop van ’n grootwithaai van 2,4 meter gemaak.”

Dis reg! Chris het foto’s geneem van sy seun wat branderplankry oor ’n dodelike grootwithaai – en dít op ’n strand wat reeds ’n reputasie het weens haai-aanvalle.

“Gelukkig het hy nie afgeval nie,” was die verligte pa se kommentaar by die foto’s van die ongelooflike oomblik.

“Hierdie foto gaan reguit potspelkamer toe. Jy kry nie aldag ’n foto van ’n grootwithaai nie. Kyk net sy bek. Hy het omgerol en mooi gekyk na die njammie nuwe geel duikpak.”