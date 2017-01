Pa en dogter (6) lewend gevind ná dramatiese internasionale soektog ter see

Ná ’n maand lange dramaties soektog ter see oor landsgrense heen het ’n Nieu-Seelandse man en sy sesjarige dogter gister (Woensdagmiddag) ongedeerd met hul beskadigde seiljag vasgemeer in die vissershawe Ulladulla, 230 km suid van Sydney in die Australiese staat Nieu-Suid-Wallis.

Alan Langdon (46) het 27 dae lank oor ’n afstand van 2 600 km oor die Tasmaanse See geseil nadat een van die 6,4 m lange katamaran se twee roers tydens ’n storm gebreek en die boot van koers af gedryf het.

By sy aankoms het Alan gesê hy en sy dogter, Que, was nooit werklik in gevaar nie, maar hy kon niemand van hul situasie in kennis stel nie.

Luidens berigte is Alan gewikkel in ’n toesigstryd met sy dogter se ma, Ariane Wyler. Op ’n kol is gevrees hy het met Que gevlug.

Die hele drama het op 17 Desember verlede jaar begin toe Alan en Que die Kawhia-hawe in Nieu-Seeland op ’n kort seereis verlaat.



A man and his daughter, 6, have been found alive on the south coast after 27 days at seahttps://t.co/03NcO7WSh6 — Canberra Times (@canberratimes) January 12, 2017

Vier dae later het ’n storm hulle getref. Hul kontak met die buitewêreld is afgesny en die een roer het gebreek. Al raad was om oor die Tasmaanse See te vaar, want Alan het geweet hy sou Australië op die een of ander plek bereik, vertel hy.

Intussen het Ariana ’n spesialis in kinderopsporing, Col Chapman, aangestel om hulle te soek, iets wat sy blykbaar ook vantevore gedoen het.

By sy aankoms in Australië het Alan gesê hy het geen benul gehad hulle is as vermis aangemeld en dat hy ’n mediastorm sou binnevaar nie.

Bronne: ABC; SMH