Oppasser vertel wat gebeur het toe Maddie McCann verdwyn

Die gesigte van Madeleine McCann se ouers spook by haar en die prentjie van die twee mense wat naarstig na hul driejarige dogtertjie soek, is iets wat sy nie uit haar kop kan kry nie.

So vertel die vrou wat ’n paar keer na “Maddie” – soos dikwels na die Britse meisietjie verwys word – gekyk het voor sy verdwyn het.

Sy het as driejarige in Mei 2007 spoorloos verdwyn toe sy saam met haar ouers, Kate en Gerry McCann, in Portugal vakansie gehou het.

Die voormalige kinderoppasser, wat anoniem wil bly, het die afgelope dekade nog nooit ’n woord gerep oor wat daardie noodlottige aand gebeur het nie.

Nou vertel sy aan The Mirror dat Gerry paniekbevange na klein Maddie begin soek het terwyl ’n ontroosbare Kate op en af geloop en kerm het dat “iemand haar gevat het”.

“ ’n Ouer het na my toe gekom en gesê iets het gebeur en dat iemand na hul kind soek. Ek het nie onmiddellik aan Maddie gedink nie. ’n Paar minute later het ek in ’n huilende Kate vasgeloop. Vriende het haar getroos. Gerry het onder karre gesoek en alles het handuit geruk.

“Ek dink nie sy (Kate) het my eens gesien nie. Ek het net langs haar gestaan en haar probeer troos.”

Sy vertel Kate was amper in ’n katatoniese toestand terwyl sy gehuil het.

“Daar is vir ons gesê om in vullisdromme te kyk ingeval haar liggaam daarin was. In daardie stadium het ons besef dit is ernstig.”

Die oppasser en personeel van die vakansieoord het daardie oggend tot vyfuur deur die strate van Praia da Luz na Maddie gesoek.

In ’n stap wat beskryf word as die “laaste gooi van die dobbelsteen” om agter die kap van die byl te kom, het Britse wetstoepassers verlede maand ’n bykomende R1,4 miljoen bewillig om die ondersoek tot in September voort te sit.

Maddie sal op 12 Mei vanjaar 14 jaar oud word.