Ontploffing ruk Rome

’n Ontploffing wat Vrydagoggend in Rome plaasgevind het, is waarskynlik deur ’n briefbom veroorsaak.

Een motor is in die voorval beskadig. Tot dusver is geen beserings aangemeld nie. Die bomontruimingseenheid is op die toneel.

Botsende berigte dui daarop die bom naby ’n poskantoor in Via Aventino plaasgevind het.

BREAKING-URGENT: An explosion has occurred near a post office in #Rome . Car damaged, suspected parcel/letter bomb. #Italy pic.twitter.com/uQpkRnPx0p — Marco السلام (@meteorologo777) May 12, 2017

Reading news of explosions in Via Marmorata #Rome, near the post office in Testaccio. No injuries reported https://t.co/Qns57Z0gnE — Duncan Garwood (@DuncanGarwood) May 12, 2017