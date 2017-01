Ontmoet die Trumps: Wat jy móét weet oor Amerika se mees omstrede presidentsgesin nog

Hulle het op die verhoog in ’n ry gestaan toe hy sy aanvaardingstoespraak lewer – ’n groep glansryke vroue met mooi lywe en ’n douagtige vel en blink oë al was dit drieuur in die oggend.

Maande lank het die vroue in Donald Trump se lewe hom bygestaan terwyl hy deur Amerika stoomroller in die aanloop tot die verkiesing. En noudat hy die skynbaar onmoontlike bereik het, is hulle daar om saam met sy seuns in sy glorie te baai.

En ons sal waarskynlik vandag die Trump-span in volle glorie sien wanneer Donald Trump die opperbevelvoerder van die land van die vryes word.

Lees ook: Prag, praal en pussyhats: Ses dinge om voor uit te kyk by Donald Trump se inhuldiging

Die Withuis sal van vandag af ’n heel ander plek wees. Die Obamas sal weg wees, wat dogters, honde en waardigheid na die bekendste adres ter wêreld gebring het. En in hul plek sal daar ’n voormalige werklikheidstelevisiester wees, ’n eksmodel wat kaal poseer het en ’n 10-jarige seun wat niks anders as ondenkbare weelde ken nie.

Donald, sy vrou, Melania, en hul seun, Barron, sal die voltydse inwoners van 1600 Pennsylvania-rylaan, Washington, wees. Maar die ander Trump-kinders sal gewis gereeld daar gaan kuier.

Toe Hillary Clinton in die tweede presidensiële debat gevra word om iets opbouend oor Donald te sê, het sy geantwoord: “Ek respekteer sy kinders. Hulle is ongelooflik bekwaam en toegewyd en ek dink dit sê baie oor Donald.”

Maar hoeveel weet jy werklik van die Trump-gesin?

Sy vrou

1. Melania Trump (46)

Die Sloweense oudmodel is min gesien én gehoor tydens haar man se verkiesingsveldtog. Terwyl Trump die land platgereis het om stemme te werf, was Melania heeltyds ma vir Barron. Toe sy wel ’n toespraak moes lewer, is dit “geleen” by die huidige presidentsvrou, Michelle Obama (52).

Wat styl betref, hoef Melania met haar voorliefde vir ontwepersklere darem nie terug te staan vir Michelle nie. Sy is die eerste Flotus (First Lady of the United States) wie se moedertaal nie Engels is nie en wat vyf tale magtig is – Sloweens, Duits, Frans, Serwies en Engels – en wat al in haar Evasgewaad op ’n tydskrifvoorblad gepryk het.

Sy’s ook die eerste Amerikaanse presidentsvrou wat in ’n land onder kommunistiese beheer grootgeword het.

Sy dogters

2. Ivanka Trump (35)

Ontmoet die “eintlike presidentsvrou”: Trump se oudste dogter, Ivanka. Die stylvolle Ivanka is ongetwyfeld die bekendste en gewildste Trump-kind en haar pa se gunstelingspruit. Ivanka was meer betrokke by Trump se verkiesingsveldtog as sy vrou, Melania.

Die sakevrou en voormalige model was die een wat op saamtrekke gepraat en stemme vir hom probeer werf het, veral onder vroue. Politieke kommentators glo juis sy gaan politieke pligte aanneem.

Tog het Ivanka in ’n televisieonderhoud ná haar pa se oorwinning volgehou sy gaan nie deel van sy administrasie word nie. Die ma van drie het ook haar eie reeks skoene, klere, handsakke en juweliersware. Sy is getroud met Jared Kushner (35).

3. Tiffany Trump (23)

Ontmoet die “B-lysTrump”, soos New York Times Tiffany noem. Trump se enigste kind uit sy tweede huwelik met die oud-aktrise en TV-persoonlikheid Marla Maples het nie soos haar pa se ouer kinders ’n pos in sy Withuis-oorgangspan gekry nie. Nog minder is soveel ophef van haar gemaak tydens sy verkiesingsveldtog soos van sy oudste kinders.

Hy is “baie trots” op hulle, het hy gesê dae voor hy die verkiesing gewen het, en “in ’n mindere mate” op Tiffany.

Sy was meestal uit die kollig, dalk omdat haar kêrel, Ross Mechanic (21), ’n sagtewareingenieurstudent, ’n Demokraat en Hillary-ondersteuner is.

Tiffany is alleen deur haar ma in Kalifornië grootgemaak en het haar pa min gesien, hoewel hy finansieel vir haar gesorg het. Sy is deesdae meer bekend as een van die ryk kinders op Instagram en haar lewe as deel van Manhattan se elite.

Tog is sy g’n leëkoppie nie. Sy het vroeër vanjaar ’n graad in sosiologie en stadstudie behaal aan die Universiteit van Pennsilvanië – met onderskeidings vir alles.

Sy seuns

4. Donald Trump Jnr (38)

Donald jr. beklee saam met sy jonger broer, Eric, en suster, Ivanka, uit sy pa se huwelik met sy eerste vrou, Ivana, topposte in die familieonderneming, The Trump Organization. Al drie was ook in hul pa se werklikheidsreeks, The Apprentice. Donald jr. en Eric is al gekritiseer oor hul liefde vir jag.

Op ’n jagtog in Zimbabwe in 2011 pryk Donald onder meer op ’n foto met ’n olifantstert in sy hand. Hy is ook tydens sy pa se verkiesingsveldtog gekritiseer toe hy op Twitter Siriese vlugtelinge met vergiftigde Skittles-lekkergoed vergelyk.

Hy is getroud met Vanessa Trump (38).

5. Eric Trump (32)

Benewens sy werk by die Trump Organization, besit Eric die Trump Winery in Virginië en hou hy toesig oor sy pa se 18 gholfklubs. Sy liefdadigheidsorganisasie, die Eric Trump-stigting, vorder sedert 2006 geld vir terminaal siek kinders in.

Hy is getroud met Lara Yunaska (34).

6. Barron Trump (10)

Barron is die eerste seun in die Withuis sedert John F. Kennedy jr. in 1963. “Klein Donald”, soos sy ma hom noem, het die kollig gesteel toe hy skaars sy oë kon oophou toe hy langs sy pa staan terwyl dié sy oorwinningstoespraak lewer.

Dit was immers drieuur die oggend! Barron praat vlot Sloweens, sy ma se moedertaal. Die pa en seun speel graag saam gholf. Barron het sy eie vloer net vir homself in hul dakwoonstel in Trump Tower in Manhattan.

En hy gebruik natuurlik sy ma se eie handelsmerk kaviaarvogroom!

BRONNE: TIME.COM, DAILYMAIL.CO.UK, WHITEHOUSE.GOV, THEGUARDIAN.COM, CBC.CA, BBC.COM, MIRROR.CO.UK, TEENVOGUE.COM, CELEBUZZ.COM, TIMESLIVE.CO.ZA, CHRON.COM, NYDAILYNEWS.COM, W.FT.COM, THEWEEK.COM, THESUN.CO.UK, ABC.NET.AU, PEOPLE.COM, CNN, HUFFINGTONPOST.COM, ABC.NET.AU, CNBC.COM, WASHINGTONPOST.COM, REUTERS, TELEGRAPH.CO.UK