Ongelooflik! Watter een is die regte Angelina Jolie?

’n “Gewone” ma van twee sê sy lyk so baie na Angelina Jolie dat sy skoon oorweldig word deur vreemdelinge wat haar met die Hollywood-ster verwar.

Melissa Baizen lei ’n alledaagse lewe, maar sy sê danksy haar voorkoms het sy ’n voorsmakie gekry van die aktrise se glansryke lewe.

Die ma van twee het nes Angelina ook hoë wangbene en vol lippe.

Die optiese bestuurder (34) beskryf haarself as ’n normale meisie en sê die aandag is soms “oorweldigend” en kan haar in die verleentheid stel.

Melissa, van Hales Corners in Wisconsin, het Angelina nog altyd bewonder.

Sy sê: “Ek word herken. Daar word baie na my gestaar. Dis amusant en nogal onwerklik. Sy was nog altyd een van my heldinne. Dit is gek om met haar vergelyk te word.

“Ek was nog altyd hard op myself. Sommige dae kan ek dit raaksien; ander kere dink ek weer nie ek lyk soos sy nie. Ek wens ek het haar glimlag gehad; ek haat my tande.

“Ek het haar al baie bewonder. Ek hou van haar rolprente, maar het die meeste bewondering vir haar humanitêre werk.

“Ons persoonlikhede verskil geheel en al, maar baie mense sê ek lyk werklik nes sy. Ek dink wel ek is dalk nie heeltemal so ernstig soos sy nie.”

Melissa se geliefkoosde Angelina-flieks is Changeling en Beyond Borders, want sy hou van die sterk vroulike hoofkarakters.

Sy vertel verder: “Ek het al vir die Bristol Renaissance-kermis soos (Angelina se karakter) Maleficent aangetrek, en baie mense het na my toe gekom.

“Dit is taamlik oorweldigend. Ek kry ’n voorsmakie van hoe dit moet voel om sy te wees. Dit is lekker, en ek is seker ’n mens kan gewoond raak daaraan, maar ek dink nie dis my beskore nie. Ek is net ’n gewone meisie.

“Dit het my wel baie meer selfvertroue gegee. In my laat tienerjare is ek die eerste keer met haar vergelyk, maar die afgelope tyd gebeur dit ál meer – ek is nie seker hoekom nie.

“My familie en vriendinne sê ook ek lyk soos sy. By die werk word ek heeltyd Angelina Jolie genoem, maar dit stel my nogal in die verleentheid.

“Ek dink nie my lewensmaat hou van al die aandag nie. Hy is tevrede daarmee, maar ek dink hy raak ’n bietjie jaloers. Hy sal dit nooit sê nie, maar ek dink diep in sy binneste is dit die geval.

“Ek het nog nooit voorgegee ek is sy nie, maar miskien sal ek dit eendag probeer. Dalk slaan ek munt daaruit.

“Ek bewonder haar; sy is ’n sterk, selfversekerde vrou. Ek dink baie vroue streef daarna om ook so te wees.”

