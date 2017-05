Ongelooflik! As dit nie vir Facebook was nie, het sy nooit haar pa ontmoet nie

Penelope Thrower het gemeen ’n Facebook-uitnodiging was die laaste kans om eindelik haar pa op te spoor.

Die 27-jarige van Engelse dorpie Lazenby in Noord-Yorkshire het by haar oupa en ouma grootgeword nadat haar ma haar eie lewe geneem het toe Penelope ’n kleuter was.

Sy het altyd geglo sy sal nooit weet wie haar pa is nie, want haar ma is dood sonder dat sy ooit vir iemand vertel het wie haar kind verwek het.

Maar dit het nie gekeer dat haar pa haar opspoor nie.

Sewe jaar gelede, terwyl sy in haar vriend se motor gesit het, het Penelope ’n uitnodiging op Facebook gekry van ’n musikant met die naam Tony Peacock. En toe sy die versoek aanvaar, kry sy die boodskap “Ek is jou pa” in haar inmandjie.

Sy het aan Gazette Live gesê: “Ek het my oë sit en uithuil. Ek het nie geweet of ek bly, kwaad of wat is nie.

“Hy het my gebel, en my ouma en oupa het gesê hulle sal my ondersteun in wat ek ook al wil doen,” vertel sy.

Sy erken sy het op 22 jaar begin aanvaar sy sal dalk nooit haar enigste lewende ouer leer ken nie – en dit as hy nog lewe.

“My oupa-hulle het my grootgemaak en ek het kleintyd altyd gedink niemand weet wie my pa is nie. Ek het net nie gedink ek sou nooit uitvind wie hy is nie. Daar was baie hoorsê, maar nooit enigiets klinkklaars nie.”

Tony Peacock, wat altyd geweet het Penelope is sy dogter, sê weens die omstandighede van haar ma se dood het hy nie gedink sy teenwoordigheid in sy dogter se lewe sal voordelig wees.

“Ek het met die jare gekyk hoe sy grootword,” sê hy, “maar ek wou nie probleme veroorsaak nie. Ek het foto’s van haar gehou.

Haar ma se vriende het dit vir my gekry. Eindelik het ek haar ’n vriendskapsversoek gestuur en gewys ek hou van een van haar foto’s. Sy het vir my gevra: ‘Is jy my pa?’ Dis hoe dit gebeur het.”

Hulle het toe ’n ontmoeting gereël.

“Ek het so baie vrae gehad, maar eintlik wou ek hom net ontmoet. Ek was beangs. Ek het seker ’n halfuur buite die kroeg gestaan, senuagtig en skoon naar, en wonder of ek net moet loop.

“Ek het ingegaan en in die kroeg was die vriendelikste, vrygewigste en sorgsaamste mens wat ek al ontmoet het. Ek was nog vir geen oomblik spyt nie en kan met absolute sekerheid sê my besluit om my pa te ontmoet, was die beste besluit wat ek al geneem het,” sê sy.

En buiten die pa waarna sy 20 jaar lank gehunker het, het Penelope ook vier broers en toe ook ’n jonger suster bygekry.

Volgens Penelope het die hereniging op ’n goeie tyd gekom, want haar oupa en ouma is albei oorlede kort nadat sy haar regte pa ontmoet het.

“Toe my ouma baie swak en die einde naby was, het sy baie keer nie baie sin gepraat nie, maar sy het een ding gesê wat ek altyd sal onthou: ‘Ek is baie bly jy het jou pa ontmoet. Jy sal nooit alleen wees nie.’ Sy was so reg.”

