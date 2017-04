Ondersoek afgehandel nadat 2-jarige dogtertjie sterf toe brander hulle tref

Verbeel jou jy en jou gesin sit op ’n sonnige dag op ’n rots langs die see en ’n reusebrander tref julle en spoel julle die water in. Lisinda Bruynius moet dit verwerk.

Sy het haar Suid-Afrikaans-gebore man, Rudy (33), en tweejarige dogtertjie, McKayla, in Augustus verlede jaar aan die dood afstaan nadat ’n brander op die Fistral-strand in Cornwall, Engeland, oor hulle gespoel het.

Die nadoodse ondersoek is gister in die Cornwall-hof aangehoor.



The inquest into the deaths of Rudy and McKayla Bruynius hears sea conditions changed rapidly. https://t.co/CM8pFKL7V7 #Cornwall #News pic.twitter.com/SIF2062sll — CornishCams (@CornishCams) April 19, 2017

Lisinda, haar man en hul drie kinders was op ’n kampeervakansie toe hul lewe in ’n oogwink verander.

Getuies sê die branders was op dié dag byna 4 m hoog en het net hoër en hoër geraak, berig Mail Online.

“Ons was 30 minute daar en die seuns het so gelukkig gelyk. Ons het almal ’n lekker tyd gehad, met geen bekommernisse. Terwyl ons vanaf die rotse visgevang het, het die branders binne ’n kort tydjie groter geword en op ons begin spat. Ons was geskok en het op McKayla gefokus.

“My twee seuns, Damian (6) en Tyrone (10), het na die rotse bo ons geskuif,” sê Lisinda in ’n verklaring wat as deel van die ondersoek in die hof voorgelees is.

’n Groot brander het Lisinda, Rudy en McKayla getref terwyl hulle na die boonste rots geklim het.

“Daar was glad nie tyd om enigiets te sê toe die tweede brander ons tref en in die water spoel nie,” sê sy.

“Rudy het dit reggekry om McKayla uit haar stootwaentjie te haal en in sy arms vas te hou, maar ek kon McKayla later nie meer in sy arms sien nie. Rudy het daarna met sy kop agteroor in die water gelê.”

Lewensredders het tot Lisinda se redding gekom en haar en Rudy uit die water gehaal. ’n Reddingsboot het McKayla kort daarna uit die water gehaal.

Volgens speurkonst. Jarrod Yewen was die gesin nie langer as 15 minute in die water nie en beskou die polisie die saak as ’n tragiese ongeluk.

“Ek dink nie enigeen kon voorspel dat die weer so drasties sou verander nie,” sê Jarrod.

Lisinda, wat nie die hofverrigtinge bygewoon het nie, sê verder in die verklaring Rudy was ’n liefdevolle man en pa. “Hy was ons alles; ons is baie lief vir hom en ons mis hom baie. Klein McKayla is vir altyd in ons hart en ons kan nie die pyn beskryf wat ons ervaar nie.

“Die laaste agt maande was ongelooflik moeilik en ek hoop mense leer uit ons tragedie.”

Bronne: Dailymail.co.uk, Express.co.uk