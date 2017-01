Omstrede sanger verloor toesig oor sy seun

Die sanger Robin Thicke is verbied om sy seun en sy eksvrou, Paula Patton, te sien nadat ’n regter ’n beskermingsbevel teen hom bekragtig het.

Die Mission: Impossible – Ghost Protocol-aktrise het die gesinshof vroeër dié maand genader met die bewering dat die Blurred Lines-sanger hul sesjarige seun, Julian, mishandel het deur hom kwaai pak te gee.



Volgens TMZ het ’n regter Paula se kant gekies in die verhoor op Donderdag 26 Januarie, en Robin se ouerskapsregte tydelik opgeskort terwyl beamptes van die Los Angeles-distrik se departement van kinder-en-gesinsdienste (DKGD) hul ondersoek na die beweerde mishandeling voortsit.



Robin en Paula het in die hof verskyn en albei tydelike alleentoesig oor Julian versoek. Maar toe Paula se prokureurs ’n beskermingsbevel op grond van gesinsgeweld aanvra, het die regter die aansoek toegestaan en Robin opdrag gegee om tot verdere kennisgewing van sy eks, sy seun, en enige van Paula se familielede weg te bly.

Robin se prokureurs het ook ’n steek ingekry deur die regter in te lig die DKGD-agentskappe beplan om die saak van mishandeling teen die sanger te sluit weens “ongegronde” bewerings.

Sy prokureurs het ook aangevoer ’n ander saak is teen Paula geopen vir “emosionele mishandeling”. Hulle voer aan sy steek Julian met opset teen sy pa op.

Paula het na bewering die aansoek om ’n beskermingsbevel ingedien nadat ’n geskeduleerde besoek tussen haar eks en Julian skeefgeloop het.

Daar word beweer Robin het sy humeur verloor en gewelddadig teen die deur gehamer toe hy voor dooiemansdeur by Paula se ma opdaag om sy seun vir ’n goedgekeurde besoek op te laai.

Die R&B-sanger se tydelike verlies van toesig kom amper twee weke nadat hy op 13 Januarie saam met polisiebeamptes by Paula se huis aangekom het in ’n mislukte poging om Julian te sien.

Robin is verplig om die eiendom te verlaat nadat die seun aan polisiebeamptes gesê het hy is bang vir sy pa en wil by sy ma bly.

Robin het erken hy het Julian af en toe liggies geslaan, maar hou vol hy en Paula het tydens hul huwelik op dié metode van dissipline ooreengekom.

Robin en Paula was van hul tienerjare af ’n paartjie en is verlede Maart geskei nadat hulle ’n jaar lank uitmekaar was.



