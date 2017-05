Nuwe verdagte in Madeleine McCann-saak moontlik binnekort aangekeer

’n Geheimsinnige vrou geklee in ’n pers uitrusting het blykbaar in die nag van Madeleine McCann se verdwyning 10 jaar gelede buite in die straat gestaan en lank na die woonstel gestaar waaruit die driejarige kleuter destyds verdwyn het.

Speurders glo nou dié geheimsinnige vrou kan hulle dalk met ’n deurbraak in die ondersoek na Madeleine se raaiselagtige verdwyning help.

’n Bron het aan Mirror.co.uk vertel die polisie het die hele Europa maande lank gefynkam op soek na dié vrou. Volgens die bron is hulle nou gereed om haar binnekort in hegtenis te neem.

Iemand anders na aan die ondersoek vertel die vrou word verbind met ’n werker van die Ocean Klub-vakansieoord in Portugal waar Madeleine en haar ouers, Gerry en Kate, destyds vakansie gehou het.

Die Maddie McCann-sage het ’n dekade gelede wêreldwyd opspraak gewek toe sy op die aand van 3 Mei 2007 uit haar bed op die grondvloer van hul vakansietuiste in die oord verdwyn het.

Daarna het ’n polisieondersoek begin wat onder meer die bestudering van 40 000 dokumente asook die ondervraging van 600 mense behels het.

Vier mense is in 2013 as moontlike verdagtes uitgeken en deur die polisie vir ondervraging aangehou, maar hulle is later vrygelaat. Dit het gelyk asof die ondersoek doodgeloop het, tot die 79-jarige Jenny Murat se destydse getuienis weer opgediep is.

Jenny se seun, Robert, was destyds aan Maddie se verdwyning gekoppel. Hy is egter geheel en al daarvan vrygespreek, maar die pynlike skade van die beweerde vals beskuldigings het sy tol geëis.

Jenny het gehoop hul nagmerrie sou in 2008 tot ’n einde kom toe hy meer as R10 miljoen as skadevergoeding van Britse koerante ontvang het rondom die beweringe dat hy by Maddie se verdwyning betrokke sou wees.

Sy het in 2012 by haar huis in Algarve, Portugal, gesê die tragedie oorheers steeds hul lewens, dag in en dag uit. Die huis is sowat 100 meter van die woonstel waar Maddie en haar ouers vakansie gehou het.

Kate McCann sou ook in haar boek, Madeleine, skryf dat twee polisiemanne openlik oor Robert sou gesels en dat hy steeds ’n verdagte was. Hulle sou glo ook vir die McCanns brokkies “voer” wat Robert sou impliseer.



Jenny Murat: Kate McCann printed such awful things about my Robert in her Madeleine book http://t.co/SmDhEfDY :> Works both ways it seems — Roy Grant (@offasreturnII) December 2, 2012

Elf dae na Maddie se verdwyning is Robert deur die polisie geteiken. Jenny het jare later steeds volgehou dat Robert by haar aan’t huis was die aand toe Maddie weggeraak het. “Hy het nie een keer (my huis) verlaat nie.”

Sy het gesê dat Robert onderworpe was aan die afskuwelikste vorm van karakterskending. Sy lewe het ingrypende skade gelei.

’n Dag ná Maddie se verdwyning het Jenny aan die polisie vertel dat sy die vorige aand ’n onbekende vrou in pers klere op die sypaadjie gesien het waar sy na die McCanns se woonstel staan en staar het.



This is interesting, Jenny Murat “ten years on we need answers” whilst Implicating Tanner #WomanInPurple #McCann https://t.co/AiISRFzZyM — Carla Spade (@CarlaSpade) May 1, 2017

Die polisie het die inligting nie destyds opgevolg nie, maar eers onlangs daaraan aandag begin gee.

Blykbaar is die onbekende vrou nou uitgeken en sal sy binnekort die antwoorde kan verskaf om die 10 jaar oue raaisel eindelik op te los.

Bronne: mirror.co.uk, dailystar.co.uk, telegraph.co.uk