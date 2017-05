Noodtoestand afgekondig: Tonnel by kernkrag-stoorplek stort in duie

Honderde werknemers moes Dinsdag inderhaas skuiling soek toe een van twee tonnels by ’n kernkrag-stoorplek in Hanford – die ‘giftigste plek in Amerika’ – in die deelstaat Washington in duie gestort het.

Luidens berigte was daar geen werknemers in die tonnel toe die voorval plaasgevind het nie.

Werknemers is intussen aangesê om binnenshuis, hetsy geboue of hul karavane, te bly en om niks te eet of te drink tot verdere kennisgewing nie.



HANFORD NEW: Managers just sent this alert to employees. pic.twitter.com/A0mNu4oJbp — Susannah Frame (@SFrameK5) May 9, 2017

Die tonnel bevat na bewering hoogs besmette kernafvalmateriaal, wat ook treine insluit waarmee radioaktiewe brandstofstawe vervoer is. Die treine is glo jare gelede binne-in die tonnels geneem en dan begrawe. Daar is luidens berigte 28 treine in dié spesifieke tonnel begrawe.

Die Amerikaanse departement van energie het kommer uitgespreek oor die insinking van die grond wat die spoorwegtonnels bedek.



The dark area underneath the tall orange flag is the collapse site – a hole left by the tunnel collapse. pic.twitter.com/7fvqsRimhC — Susannah Frame (@SFrameK5) May 9, 2017

In hierdie stadium is die insinking sowat 6 vierkante meter groot.



Press release from Department of Energy on Hanford Site Emergency. We're still monitoring the situation. https://t.co/69M9C6iEGs #hanford pic.twitter.com/XPpMizMzHs — WA Emergency Mgmt (@waEMD) May 9, 2017

Kerndeskundiges het die aanleg vantevore reeds as ’n “Tsjernobil wat wag om te gebeur” bestempel. Die gebou self is die afgelope 20 jaar vakant, maar volgens wetenskaplikes is die radioaktiewe risiko nog baie hoog.

Voordat die tonnel Dinsdag meegegee het, het van die opgaartenks in die tonnel na bewering glo reeds gelek en radioakatiewe gasse en chemikalieë wat met kanker verbind word, vrygestel.

Luidens berigte in April 2016 het meer as 13 000 liter kernafval reeds by die stoorplek uitgelek.



‘Catastrophic’: Up to 3,500 gallons of nuclear waste leak at Washington State storage site https://t.co/wNf7I7e8QN pic.twitter.com/Y5OuP9hl0b — RT America (@RT_America) April 19, 2016

Minstens 61 werknemers is ook verlede jaar aan die dodelike gasse blootgestel.

Die stoorplek was voorheen ’n plutoniumvervaardigingsaanleg wat 70 jaar gelede ingespan is om die Amerikaanse kernarsenaal te ontwikkel.



Photo of massive plutonium finishing plant at Hanford. Tunnel that collapsed led to this building. pic.twitter.com/UG0hmXC78z — Susannah Frame (@SFrameK5) May 9, 2017

Dit is ook dieselfde aanleg waar die eerste atoombom tydens die Tweede Wêreldoorlog vervaardig is. Die plutonium wat deur Hanford gelewer is, was in ’n toetsbom gebruik en daarna in die “Fat Man” (Nagasaki) en die “Little Boy”-atoombomme (Hirosjima) losgelaat is.

