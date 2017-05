Non help priesters glo jare lank kinders molesteer

’n Non is in hegtenis geneem nadat sy na bewering priesters gehelp het om dowe leerlinge jare lank te verkrag en seksueel te misbruik.

Luidens berigte het Kosaka Kumiko (42) die kerklike amptenare gehelp met betasting, orale seks en verkragting.

Die weersinwekkende dade is glo gepleeg in die badkamers, slaapsale, tuin en kelder van die Antonio Provolo-insituut vir dowes in Verona, Italië.



After a 5-year-old girl was sexually assaulted by a priest, Kosaka Kumiko allegedly forced her to wear a diaper … https://t.co/LM7CEcP8hD — Thus Spake (@thus_spake) May 8, 2017

’n Ondersoek na die bewerings teen Kumiko – wat in Japan gebore is, maar Argentynse burgerskap het – is begin nadat ’n oudleerling die non daarvan beskuldig het dat sy haar ’n doek laat dra het om bloeding te verbloem.

Die leerling het bloeding gehad nadat vr. Horacio Corbacho haar na bewering verkrag het.

“Hulle het altyd gesê dit was ’n speletjie: ‘Kom ons gaan speel, kom ons gaan speel,’ en hulle het ons na die meisies se badkamer geneem,” vertel een van die vroue wat na bewering by die skool misbruik is.

Minstens 24 leerlinge van die instituut het sedertdien na vore gekom om Corbacho, Nicola Corradi en nog drie mans te beskuldig wat hulle na bewering langs die afbeelding van die Maagd Maria verkrag het.

Nog skokkender is die gedagte dat niemand buiten die vermeende oortreders die slagoffers kon hoor gil of skree nie.



#CasoProvolo cuarto intermedio p Kosaka Kumiko. A su salida, una mujer le gritó a la monja que "confiese" las vejaciones @elsolonline pic.twitter.com/h6qxhz1gwP — ♛ Emi Agüero ♛ (@emiaguero7) May 9, 2017

Toe die polisie die vyf beskuldigde mans in November verlede jaar in hegtenis neem, is tydskrifte vol pornografie en sowat R459 200 in Corradi se kamer gekry.

Nadat sy ’n maand lank voortvlugtig was, het Kumiko, wat van 2004 tot 2014 by die skool gewerk het, haar eindelik verlede week oorgegee.

Sy en die vyf mans word in ’n tronk in Mendoza aangehou. Die groep het nog niks gesê nadat hulle in hegtenis geneem is nie. As hulle skuldig bevind word, kan hulle tronkstraf van tot 50 jaar elk opgelê word.