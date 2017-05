Nog ’n skok volg ná man met afgekapte kop by winkelsentrum opdaag

Op Moedersdag Sondag het ’n bloedbevlekte man ’n supermark in Estacada in die Amerikaanse deelstaat Oregon binnegegaan met ’n mes – en ’n mens se kop in sy hand.

Sedertdien is die identiteit van die man bekend gemaak, asook dié van die persoon wat hy in die supermark met ’n mes aangeval het en die ongelukkige slagoffer wie se afgekapte kop dit was.

En hier kry die verhaal ’n grusame kinkel. Die kop was dié van die verdagte, Joshua Lee Webb (36), se ma, Tina Marie Webb (59).

Joshua Lee Webb’s mother pictures,carrying his mother’s severed head and a knife https://t.co/9ZwM9Cb1uT pic.twitter.com/xK6VXLurgI — infowe (@infowe) May 16, 2017

Hy het haar na bewering vermoor in hul huis in Colton, sowat 16 km van die Harvest Market Thriftway voor hy met haar afgesnyde kop en ’n mes in die hand by die supermark opgedaag het.

Daar het Webb een van die supermark se werknemers, Michael Wagner (66), glo verskeie kere met die mes gesteek voor ander werknemers hom in bedwang kon bring. Intussen word berig dat Wagner ’n suksesvolle operasie ondergaan het en dat sy kans op herstel baie goed is.

The sign of support for Mike outside #Estacada store where he works & was stabbed. He should be ok! @fox12oregon pic.twitter.com/dwPjvsIl4v — Kelsey Watts (@KelseyWattsKPTV) May 15, 2017

Ernie Roberts, waarnemende polisiehoof op die nabygeleë dorp Sandy, het gesê al woorde wat Webb ná sy inhegtenisneming gehad het, was toe hy vir iemand sê hy is dors.

Luidens berigte is David Webb, Joshua se pa, verpletter deur die nuus. Volgens hom het sy seun oogprobleme gehad en hy het by sy ouers gebly. Hulle het hom versorg.

ESTACADA, Ore. (AP) A weeping father spoke in shock as he described his son who is accused of… https://t.co/TZunq9ZqYP @UnitedNewsofUSA — United News America (@UnitedNewsofUSA) May 16, 2017

Hulle het selfs onlangs vir hom ’n hond aangeskaf omdat hy graag een wou hê. Dié is dood op die kombuistoonbank aangetref.

“Ek kan nie glo ek het my vrou en seun in een dag verloor nie . . . ek weet nie,” het hy gesê. “Ek het my hele lewe gewag om saam met my vrou af te tree, en nou kan ek nie. Dit is al wat ek weet.”

Webb word in die Clackamas-gevangenis aangehou. Sover bekend, is hy net een keer vantevore aan ’n misdryf skuldig bevind. Hy het blykbaar in 2000 motorbande gesny.

Bronne: kgw.com, kptv.com, koin.com