Naelbytvideo wys hoe kleuter tweelingboetie onder laaikas uit red ná dit bo-op hulle val

Die ongelooflike oomblik is op kamera vasgevang en hul ma het die video gedeel in die hoop dat dit ander ouers sal waarsku.

In die video klim die twee boeties in die laaie van die kas voor die kas bo-op hulle val. Een van die boeties lê vasgevang onder die kas en probeer homself daaruit wurm. Sy boetie soek ’n manier om die kas gelig te kry.

Ná vele pogings het die boetie die kas van sy boetie af gestoot.

Lees ook: Kleuter sit in wasmasjien vas

Hul ouers, Ricky en Kayli Shoff, wat in Utah in Amerika woon, was eers huiwerig om die video te deel, maar het besluit om ander ouers aan te moedig om meubels soos laaikaste te beveilig.

“Ek was ’n bietjie huiwerig om dit te deel,” skryf Ricky op Facebook

“Maar ek voel dis nie net om bewustheid te bring nie, maar dit is ook ongelooflik. Ons is so dankbaar vir die band wat hierdie tweelingboeties deel. Ons weet Bowdy was nie alleen toe hy die laaikas van Brock afstoot nie,” sê hy.

Kyk die video hier:

Facebook, usmagazine.com, dailymail.co.uk