‘My pa is vermoor,’ beweer Michael Jackson se dogter

Sy is die mees uitgesproke van die poplegende se drie kinders – en Paris Jackson het beslis nie van haar hart ’n moordkuil gemaak in die jongste uitgawe van die tydskrif Rolling Stone nie.

Die 18-jarige Paris, wat onlangs haar debuut as model gemaak het, maak in haar eerste indringende onderhoud die skok-erkenning dat sy dink haar pa – die popkoning Michael Jackson – vermoor is en dat sy dood nie weens ’n oordosis van die verdowingsmiddel propofol was nie. Sy dokter, dr. Conrad Murray, het dit glo aan hom verskaf en is later van onwillekeurige manslag aangekla.

Paris Jackson appears on our latest cover. Head to RollingStone.com to read the story in full. Paris praat openlik oor Michael Jackson as pa en van sy privaat pyn in haar eerste indringende onderhoud. Sy praat ook oor haar eie stryd teen dwelms, haar kinderjare op die Neverland-landgoed en haar blink toekoms.

“Dis ooglopend. Alles dui daarop (dat hy vermoor is). Dit klink natuurlik soos ’n samesweringsteorie en pure twak, maar alle ware aanhangers en almal in die familie weet dit. Dit was so beplan. Dit was twak.”

Sy sê haar pa, wat haar gereeld in haar drome “besoek”, het gesinspeel oor mense wat daarop uit is om hom te na te kom. Hy het op ’n kol gesê: “Hulle gaan my nog eendag doodmaak.”

Die sanger se eksvrou Lisa Marie Presley het in ’n onderhoud op die Oprah Winfrey Show iets soortgelyks vertel.

Paris sê haar pa het gepraat oor sy vrese dat onbekende partye hom teiken om sy helfte van die musiekmaatskappy Sony/ATV Music Publishing se katalogus te bekom. Dié katalogus sluit die regte in vir musiek van onder andere die Beatles, Bob Dylan, Eminem en Taylor Swift. Sony het Michael se aandeel laas jaar vir sowat R9,75 biljoen uit die boedel gekoop.

Sy praat ook oor hoe sy aangaan met haar lewe in die agt jaar sedert sy dood en selfs oor haar veelbesproke selfdoodpoging. “Hulle sê altyd die tyd genees, maar dit is nie regtig so nie. Jy raak net gewoond daaraan. Ek dink altyd: ‘Goed, ek het die enigste ding verloor wat ooit vir my belangrik was. Dus kan niks wat vorentoe gebeur naastenby so kwaai wees soos wat gebeur het nie. En dus kan ek dit hanteer.”

– Nici de Wet