My kind hoef nie met joune te deel nie – en dit is hoekom   

Deel wys mos jy gee om?

Wel, hierdie ma stem nie heeltemal saam nie – en sy was nie skaam om haar mening te lug nie.

Alanya Kolberg van Springfield, Missouri, het onlangs op Facebook verduidelik hoekom sy meen haar “kind is nie verplig om met joune te deel nie”.

Dít nadat haar seun, Carson, speelgoed park toe geneem het om met ’n maat te deel wat hy later daardie dag sou ontmoet het. Maar minstens ses seuns het hom genader en aangedring dat hy sy speelgoed met hulle deel.

“Hy was duidelik oorweldig en het dit teen sy bors vasgedruk terwyl die seuns dit probeer vat het. Hy het na my gekyk,” skryf sy.

Toe Carson na sy ma kyk vir antwoorde, het Alanya eenvoudig vir hom gesê: “Jy kan vir hulle nee sê, Carson. Sê net nee. Jy hoef niks anders te sê nie.”

Carson het “nee” gesê en die seuns het na Alanya gehardloop om hom te probeer verklik. Sy het gesê dit is in die haak dat hy nie deel nie al het die ander ouers vir haar vuil kyke gegee.

Alanya voer verder aan dat sy as ’n volwassene nie haar “toebroodjie” met vreemdelinge hoef te deel as sy een het nie.

“As ek, ’n volwassene, in die park stap en ’n toebroodjie eet, word van my verwag om my toebroodjie met vreemdelinge in die park te deel? Nee!”

“Sou enige goedgemanierde volwassene, ’n vreemdeling, hul hand uitsteek om vir hulle van my toebroodjie te vat, en ontsteld raak as ek dit wegruk? Weer nee.”

Sy sê dit is ’n les oor die stel van grense en beoefening van selfsorg.

“Die doel is om ons kinders te leer hoe om as volwassenes te funksioneer. Terwyl ek party volwassenes ken wat duidelik nooit as kinders geleer het hoe om te deel nie, ken ek veel meer wat nie weet hoe om vir mense nee te sê, hoe om grenste te stel, hoe om selfsorg te beoefen nie. Ek inkluis.”

Heelwat ander ouers stem skynbaar saam dat Alanya die regte ding gedoen het en ondersteun selfs haar ouerskapstyl met woorde van bemoediging in die kommentaar.

“Daar is niks mee verkeerd om hulle te leer om te deel EN dat hulle ’n keuse het om nie te deel nie,” lewer iemand kommentaar.

Maar nie almal deel die mening nie en dink Alanya se ingesteldheid is “selfsugtig”.

’n Facebook-gebruiker laat hoor: “Om die deel van ’n toebroodjie met die deel van ’n speelding te vergelyk, klink nie na ’n goeie vergelyking nie. Boonop verskil kinders van volwassenes. Kinders is meer sosiaal, minder geïnhibeerd en meer geneig om met ander kinders te kommunikeer wat hulle nie ken nie.”

“Wat die leer van grense vir ‘selfsorg’ betref, betwyfel ek dit ten sterkste dat enige kind wat hul speelgoed deel later sielkundige probleme as gevolg daarvan sal hê. Ek weet nie; hierdie plasing klink net baie dramaties en belaglik.”

