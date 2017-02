Moordenares wat mans opkap te gevaarlik en koelbloedig vir vrouetronk

Estibaliz Carranza staan alombekend as die “roomys-moordenaar” en dis juis haar voorliefde vir ’n kettingsaag wat haar eersdaags ’n nuwe tuiste gaan besorg.

Sy is na ’n spesiale gevangenis vir mans in Oostenryk oorgeplaas omdat die owerhede haar as te gevaarlik vir die vrouetronk beskou. Daar is glo 91 manlike gevangenes in die Asten-gevangenis en na verwagting word nog 13 vroue eersdaags na dié fasiliteit oorgeplaas.

Maar hoe het Estibaliz in die “roomys-moordenaar” ontpop? Sy was obsessief daaroor om ‘n baba te kry en toe haar man en ook haar minnaar nie daarin kon slaag om haar droom van ma-word te verwesenlik nie, het sy hulle brutaal uit die weg geruim.

Holger Holz, haar man, was eerste aan die beurt, in 2008. Estabiliz het hom ontmoet toe sy as ’n au pair in Duitsland gewerk het voordat sy ’n roomyswinkeltjie in Wene gekoop het.

Sy sou hom tydens haar verhoor as gewelddadig en lui bestempel.

Twee jaar later het haar minnaar, Manfred Hinterberger, ook met sy lewe geboet.

Estibaliz, gebore in Spanje en getoë in Mexiko, het albei mans met ’n kettingsaag in stukke gesny nadat sy hulle doodgeskiet het. Nuuskierige bure is glo gerusgestel dat dit haar roomysmaker is wat so lawaai.

Volgens berigte het Estibaliz ook nie spaarsamig met koeëls gewerk nie. Veral haar minnaar is glo verskeie kere in die kop geskiet.

Gedeeltes van hul oorblyfsels het in ’n roomys-vrieskas van haar winkeltjie beland. Die res het sy glo onder die betonvloer begrawe.

’n Manikuur onmiddellik daarna het na bewering gehelp om die skade aan haar naels te verbloem.

Estibaliz het glo ook lugverfrissers ingespan om die reuk van verrottende liggaamsdele te help verdryf.

Loodgieters het in 2011 op die gru-vonds afgekom toe hulle herstelwerk in haar kelder moes doen.

Estibaliz het intussen na Italië gevlug. Soos die geluk by die ongeluk dit wou hê, het sy intussen nog ’n man ontmoet. Hy was gelukkig – sy het swanger geraak . . .

Haar kind, volgens berigte ’n seun, is in 2012 gebore en deur maatskaplike dienste uit haar sorg verwyder.

Estibaliz het sedert haar inhegtenisname ook ’n boek geskryf. Die boek, My Two Lives, The True Story of the Ice Lady, is in samewerking met joernalis Martina Prewein geskryf.

“Ek het twee mans doodgemaak, mense vir wie ek eens lief was,” skryf sy in die boek.

“Dit kan nie bloot oorgesien word nie. Ek het twee ma’s van hul seuns beroof.

“Ek het geglo ek moes mans bedien, ongeag hoe hulle teenoor my opgetree het.

“Ek het hulle in monsters verander en uiteindelik het hulle my in ’n dier verander.”

