Meisie verras kêrel met huweliksaanbod – en toe wag daar ’n verrassing op haar!

’n Meisie wat haar kêrel met ’n huweliksaanbod verras het, was geskok toe hy ook kniel.

Jennifer Henio (35) wou haar lewensmaat van sewe jaar, PJ Warr, op 25 Maart tydens ’n familiebraai by sy ouerhuis in Noblesville in die Amerikaanse deelstaat Indiana onverhoeds betrap.

Sy het die mikrofoon gevat en vir hul vriende en familie gesê PJ is haar alles, voor sy gekniel en hom gevra het om met haar te trou.

PJ (36) het dadelik begin lag en ’n ringboksie uit sy sak gehaal voor hy ook gekniel het. ’n Verbaasde Jennifer vra toe: “Is dit werklik?” voor sy sy aanbod aanvaar.

Jennifer sê: “Ons het geweet ons is vir mekaar bedoel en ek dink die toeval bewys dit.

“Dit is iets uiters unieks. Ek het nog nooit gehoor dat dit gebeur nie. Ek was baie verbaas dat hy ook ’n ring gehad het.

“Ek kon nie ophou dink hoe gek dit is dat ons dieselfde idee gehad het nie en hoe oulik dit is dat ons mekaar op dieselfde tyd gevra het.

“PJ was baie verbaas, maar ook baie bly dat ek hom gevra het.”

Die gelukkige paartjie het op dieselfde aand ’n week tevore albei dieselfde gedagte begin kry toe PJ vir Jennifer vra: “Wil jy net sê bogger dit en trou?” terwyl hulle op die rusbank gesit het. Nadat sy dit eers afgelag en vir hom gesê het: “Dis nie hoe mens iemand vra nie,” het sy begin nadink.

Jennifer sê: “Mettertyd het ek daaroor gedink en besluit ek het hierdie man lief en hoekom trou ek nie met hom nie.

“Die dag toe ek besluit, het ek vir my seun vertel wat my plan is, en hy het gedink dit is koel en het sy goedkeuring gegee.

“Ek het sy stiefma gebel en met haar daaroor gepraat. Ons het reeds planne gehad om te gaan kuier; daarom was die tydsberekening vir my perfek.

“Ons het besluit om PJ se swaer John se verjaardag te gebruik om mense te laat kom. Sodat PJ nie snuf in die neus kry nie.”

Min het Jennifer geweet toe PJ saam met die egpaar se vriendin KJ gaan braaigoed koop, het hy vir haar vertel van sy plan om dieselfde aand die jawoord te vra. KJ het reeds van Jennifer se plan geweet, maar nie ’n woord gerep nie. En PJ het toe vir sy ouers van sy plan vertel terwyl hulle gebraai het.

Jennifer sê: “Toe ons wegstap, het almal begin lag. “Hulle het geen benul gehad hoe dit alles sou afspeel nie.

“Toe John opstap om die familie vir die ‘verrassingspartytjie’ te bedank, het ek gedink die tydsberekening is perfek.

“Nadat hy klaar was, het ek die mikrofoon gevat en PJ gevra om op te stap. En die res is geskiedenis.”

– Magazine Features