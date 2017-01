Man wil kop laat vries uit hoop op ’n nuwe lewe (en lyf) in die verre toekoms

Die algemene siening is dat dit wensdenkery is wat nooit verder as wetenskapfiksie sal vorder nie. En dat die ondernemings wat reeds die omstrede tegniek bemark bloot diegene wat van ’n langer lewe of ’n “tweede kans” in ’n nuwe wêreld in die verre toekoms droom, nou vir geldelike gewin uitbuit.

Tog reken mense soos Eric White, ’n hoofinligtingsbeampte van ’n farmaseutiese firma in Pennsilvanië, Amerika, dat daar dalk tog iets in sogenaamde kriogeniese bevriesing of bewaring steek.

Eenvoudig gestel: hy wil sy kop onmiddellik ná sy dood op ’n spesiale manier teen ’n baie lae temperatuur laat bevries en dan bewaar… in die hoop dat hy baie dekades vorentoe danksy wetenskaplike vooruitgang gewek sal kan word — vir ’n nuwe lewe met ’n nuut geskape liggaam.

Eric het van sy planne vertel nadat ’n hof enkele maande gelede ’n 14-jarige Britse kankerlyertjie, wie intussen oorlede is, se wens toegestaan het dat haar liggaam so gevries word ingeval daar eendag ’n kuur vir haar siekte gevind word.



Is someone reanimated from cryogenic freezing legally dead or alive? And other problems : https://t.co/mp0cA1TGpf — ArticleAuthors (@ArticleAuthors) December 13, 2016

Eric (51) is wel relatief gesond, maar een van ’n groeiende aantal mense wat bloot meen as daar enigsins ’n kans bestaan dat ‘krio-bewaring’ eendag lewens kan verleng, hulle tussen die proefkonyne wil wees.

Dus betaal hy nou sowat R17 000 per jaar vir lidmaatskap aan die lewensverlenging-navorsingsmaatskappy Alcor. Ná ’n sekere aantal jaar sal hy volle lidmaatkap hê en daarop geregtig wees om ná sy dood in Alcor se kriogeniese geriewe gevries en bewaar te word, tot eendag…

Die eindelike bewaringskoste van sowat R1,2 miljoen sal deur ’n lewensversekeringspolis gedek word.

Krio-bewaring is glo ook gewild onder miljoenêrs, waarvan sommiges hulle volledig wil laat vries, maar Eric meen die “neurologiese” oftewel “kop alleen-opsie” kan voldoende wees. Dis uiteraard ook baie goedkoper.

“Hopelik sal hulle in die toekoms vir jou ’n hele nuwe liggaam kan kweek. Dis nie so onmoontlik as wat dit dalk nou klink nie. Daar’s reeds pogings om organe te kweek… oor ’n paar honderd jaar is ’n hele lyf dus dalk moontlik.”

Bloot in sy leeftyd het die wetenskap immers gevorder van waar hartkwale ’n doodsvonnis was tot waar hartoorplantings algemeen is, noem hy.

Uiteindelik, reken Eric, kom dit neer op ’n eenvoudige keuse: “Of jy weet jy gaan eendag veras word en jou as oral gestrooi word, of jou oorskot sal in die grond vergaan, of daar’s die moontlikheid dat jy dalk eendag teruggebring kan word.”

Van wetenskaplikes tot komediante bly egter maar skepties oor die hele konsep…

Facebook, alcor.org, youtube.com, telegraph.co.uk, express.co.uk