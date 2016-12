Man skiet ses in bordeel omdat sy gunsteling-prostituut ‘besig was met ander kliënt’

’n Man van Brasilië is aangekeer nadat dit aan die lig gekom het hy het ses mense, insluitende sy “gunsteling-prostituut” in ’n bordeel doodgeskiet omdat sy kwansuis besig was met ’n ander kliënt.

Daily Mail berig William Roberto Ferreira Costa (27) se jaloesie het die oorhand gekry toe hy by die Leo Drinks kroeg en bordeel in Jaboticabal naby die Brasiliaanse hoofstad Sao Paulo opdaag net om uit te vind ’n dame wat hy gereeld besoek, is nie beskikbaar nie.

Met sy aankoms moes William hoor Dione da Silva Lima (30) was reeds besig met ’n ander kliënt in een van die bordeel se slaapkamers.



Raging dad 'shoots dead six people in brothel after seeing sex worker he liked with another man' https://t.co/WtM7WE4QVT pic.twitter.com/rGkaXp2X1C — Daily Mirror (@DailyMirror) December 23, 2016

Dis toe dat William, ’n getroude man en pa van ’n pasgebore baba, ’n pistool gaan haal in sy motor en op die mense in die bordeel losbrand.

Nadat hy die 72-jarige eienaar van die besigheid eerste doodgeskiet het, het hy die geweer op haar 29-jarige kleindogter gedraai, die kroegman doodgeskiet sowel as ’n kelnerin. ’n 46-jarige sekswerker is ook noodlottig gewond.

William bars toe in die kamer in waar Dione en Anderson Montenor (37), ’n prominente besigheidsman op die dorp, was en skiet albei morsdood.

Volgens ’n plaaslike polisiehoof was die moorde beslis goed beplan en uitgewerk.

“Die bordeel was vol koeëlgate,” het die polisiehoof gesê. “Daar was meer gate as die hoeveelheid koeëls wat ’n pistool dra, daarom is dit duidelik hy het ’n paar keer herlaai.”

Na wat berig word het William te voet gevlug, maar sy motor — met sy identiteitsboekie daarin — buite die bordeel gelos.

Hy het homself ure later aan die polisie oorgegee. Die 27-jarige haarkapper hou vol die misdaad is gepleeg uit passie en blinde woede. Hy meen sy emosies het hom gedryf om die moorde uit te voer.

Bronne: Daily Mail; Mirror