Man se ysingswekkende Facebook-inskrywing kort voor selfdood

Vir Kieran Lister, ’n jong man van Engeland, was Kersfees 2014 die wonderlikste dag in sy lewe. Kort voor dit, op 20 Desember, het hy en die meisie van sy drome vas begin uitgaan. Maar skaars twee jaar later was die verhouding verby. En so ook Kieran se lewe, want hy kon eenvoudig nie sonder haar verder nie . . .

Verlede Maandag, 12 Desember, het hy om half nege die aand op sy Facebook-blad geskryf hy sal nooit oor hierdie teleurstelling kom nie.

Die volgende dag het die polisie Kieran se lyk in die Cottingley-gebied gevind.

In sy boodskap het Kieran die Facebook-administreeders versoek om nie sy boodskap te verwyder nie, want hy hoop sy nota sal ander mense, wat net soos hy ook opsoek is na liefde en geluk, se oë laat oopgaan.

Kieran het ook in sy inskrywing sy voormalige meisie verduidelik waar sy haar kersgeskenk in sy huis kan kry, met die wens “neem dit en geniet ’n gelukkige Kersfees”.

Hy het sy huis en motor aan haar bemaak, met presiese voorskrifte hoe om van die res van sy besittings te verkoop sodat sy soveel geld as moontlik daaruit kan kry.

’n Naasbestaande van Kieran het daarna op sy Facebook-blad bygevoeg: “Ons hoop dat mense wat vir Kieran lief is, vertroosting sal vind deur sy profiel te besoek om sy lewe te onthou en te vier.”

Lees sy volledige inskrywing hier: