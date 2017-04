Man oorleef krokodil-aanval ná hy terugbaklei met ’n riet

’n Jong man in Zimbabwe het die dood ontkom nadat hy Saterdag deur ’n krokodil in die Save-rivier aangeval is.

Die krokodil het vir Vhusani Munyire (28) gelos nadat dié ’n riet in die reuse reptiel se bek gedruk het, berig die Manica Post uit Zimbabwe.

Vhusani het die rivier probeer oorsteek toe die krokodil hom aan die been gryp.

Volgens die koerant het hy die riet in die dier se bek ingedwing die oomblik toe dit groot genoeg oop was.

Hy word tans in ’n kliniek behandel en ’n foto op die koerant se webblad (waarskuwing – grafiese inhoud) wys hoe ernstig die bytplek is.

Daar word geglo dat Scott van Zyl, ’n jagter van Suid-Afrika, vroeër die maand op dieselfde manier deur ’n krokodil op die oewer van die Limpopo-rivier in Zimbabwe gegryp is.

Die onlangse reën het vloede in die suide van dié land veroorsaak en dam- en riviervlakke oral laat styg. Die gevolg is dat krokodille makliker rondbeweeg en kan voorkom in gebiede waar hulle nie gewoonlik gesien word nie.

Plaaslike owerhede het mense aanbeveel om ter wille van hul eie veiligheid in pare te beweeg.