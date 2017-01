Man met R76 950 begrawe om ‘die Here om te koop’

’n Gestorwe man van Uganda is blykbaar met minstens R76 950 begrawe wat hy glo as ’n “offerande” wou aanbied sodat God hom sy sondes kon “vergewe” en “van die hellevuur red”.

Volgens die koerant Daily Monitor beweer Charles Obong (52) se naasbestaandes hy het dit so in sy testament versoek.

Maar die geld is opgegrawe nadat kerk- en gemeenskapsleiers van die rare versoek te hore gekom het.

Luidens berig het eerw. Joel Agel Awio gesê het geen geld kan die ewige lewe koop nie; dus kan die Here nie so ’n “goue handdruk” aanvaar nie.

Die oorledene se swaer het bevestig altesaam R76 950 is uit die voormalige staatsamptenaar se kis gehaal nadat sy lyk opgegrawe is.

Charles is op 17 Desember 2016 ná ’n lang siekte dood en is op Oukersaand in die Bar-pii-gemeente op die dorpie Adag-ani in die distrik Aromo Sub begrawe.

Charles is in ’n metaalkleurige doodskis begrawe wat na raming R74 385 gekos het.

Volgens die nuusagentskap Tuko het Charles glo gevrees sy sondes, onder meer korrupsie terwyl hy vir die staat gewerk het, sou beteken die ewige verdoemenis wag hom in.

In sy testament het Charles glo opdrag gegee dat sy broer en suster teenwoordig moet wees om te sorg sy vrou plaas die geld in sy kis.

Maar sy wens was van korte duur, want sy stamlede het sy lyk opgegrawe en die geld verwyder. Hulle meen dis taboe om iemand saam met geld te begrawe.

Bron: News24