Man met 36 Amerikaanse veghonde glo vas sy twee jong seuns is veilig by hulle

Die Amerikaanse veghond het ’n omstrede reputasie. Trouens, 17 lande plaas wetlike beperkings op die aanhou van dié hpnde as troeteldiere en in dele van Engeland en Amerika word die honde heeltemal verbied.

Maar Marlon Grennan en sy vrou, Lisa, het 36 van hulle.

Die paartjie het twee seuns, Jordan (5) en Jackson (10 maande), iets wat hul kritici behoorlik ontstig.

Maar Marlon sê die seuns is heeltemal veilig in die geselskap van sy trop honde, waarvan een (wat heel gepas Hulk heet) glo die grootste Amerikaanse veghond ter wêreld is.

Marlon is die eienaar van Dark Dynasty K9s, ’n maatskappy wat veghonde oplei om sekuriteitshonde in die Amerikaanse deelstaat New Hampshire te wees. Hy het dit sy lewenstaak gemaak om te bewys dat dié honde doodveilig is, solank hulle die regte opleiding kry.

En dis presies wat hy mense in sy videoreeks probeer bewys. “Ek het besef YouTube bied my ’n platform om mense hierdie honde se saggeaardheid te wys,” sê hy volgens die Daily Star

“Ek kry duisend boodskappe per dag van mense wat sê hulle het my video’s gekyk en dit het hul mening oor veghonde heeltemal verander.”

“Al wat mense sien, is ons daaglikse lewe en hoe ons in vrede en harmonie leef,” sê hy.

“Hierdie honde het net sterk leierskap nodig. My kinders is mal daaroor om tyd saam met die honde deur te bring; ek vertrou hulle volkome.”

In Suid-Afrika het die nuus dat ’n driejarige meisie verlede naweek deur haar oupa se hond – na bewering ’n Amerikaanse veghond – verskeur is, heftige reaksie van plaaslike veghond-eienaars ontlok.

“Ek het vier veghonde en twee kinders; daar moet tog sekerlik meer in hierdie storie steek,” het ’n YOU-leser,”op Facebook geskryf. “As jou hond reg geteel en grootgemaak is, behoort hulle nooit iemand aan te val nie . . . ”

Kon so ’n tragedie voorkom gewees het?

Ongeag met watter soort honderas jy te doen het, ouers moet versigtig wees met honde by hul kinders, sê Lucy Breytenbach, ’n dieregedragskenner van Kaapstad en stigter van Just Dogs Behaviour.

Lucy sê: “Labradors het byvoorbeeld ’n hoë toleransie om mee gepeuter te word, maar (veiligheid) kan nooit gewaarborg word nie.”

Honde word met ’n goeie geaardheid gebore, sê Pam Whyte, ’n “hondefluisteraar” van die Kaap. ’n Kind is veilig as ’n hond se sosiale instink gestimuleer word en die kind as lid van die trop beskou word. Maar as die hond se “nood-senuweestelsel” geaktiveer word deur te veel oefening of deur nie genoeg kilojoules in te kry nie, klop die hond se hart vinniger, sy inhibisies verdwyn en dit lei tot onvanpaste gedrag, sê sy.

