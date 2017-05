Man gaan doen ‘inkopies’ met mens se kop in sy hand

Die polisie is Sondag na ’n supermark ontbied toe ’n man die Harvest Market Thriftway in Estacada in die deelstaat Oregon binnegeloop het.

Die bloedbevlekte man het die supermark binnegeloop met twee verdagte items in sy hande: ’n mes en wat bes moontlik die kop van ’n mens is . . .



Investigators say the suspect walked into the Estacada Thriftway carrying a knife & what looked like a human head before stabbing someone. pic.twitter.com/56GwCFO3I9 — John Hendricks (@JohnKPTV) May 15, 2017

Hy het ook een van die supermark se werknemers gesteek voordat hy deur ander personeel onder bedwang gebring kon word. Daar is in hierdie stadium nie meer inligting bekend oor die slagoffer se toestand nadat sy per lugambulans na ’n hospitaal geneem is nie.

Enkele minute nadat die polisie op die toneel opgedaag het, is ander polisiebeamptes ontbied na ’n huis in Elwood-weg, Colton, sowat 16 km van die supermark af. Hulle het die lyk van ’n vrou in die huis gevind.

In hierdie stadium is dit onseker of die moord en die supermark-aanval verband hou met mekaar. Die man is in aanhouding en sy, sowel as die name van die slagoffer, sal weldra bekend gemaak word.

Die plaaslike brandweerdiens het intussen berading aangebied aan diegene wat die grusame toneel moes gadeslaan.

Bronne: katu.com,sky.com , kgw.com