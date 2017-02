Man aangekla ná hy glo meeluistertoestel in All Blacks-hotelkamer versteek

’n Man is deur die Australiese polisie aangekla in verband met ’n meeluistertoestel wat in ’n Sydney-hotelkamer gevind is waar die All Blacks-rugbyspan voor ’n groot internasionale kragmeting tuisgegaan het.

Volgens die polisieverklaring is in Augustus verlede jaar met die ondersoek begin rondom bewerings dat ’n meeluistertoestel in ’n hotelkamer in Double Bay gevind is.



Adrian Gard, of "BGI International", is the 51-year-old charged with public nuisance over the @AllBlacks bugging scandal — Georgina Robinson (@geerob) February 7, 2017

Die man is sedertdien deur die NZ Herald as Adrian Gard (51) geïdentifiseer. Hy is die direkteur van Bodyguards International van Brisbane. In daardie stadium het hy as ’n sekuriteitskonsultant gewerk.

Die toestel is op 15 Augustus gevind, maar dit het glo die Kiwi’s se bestuurspan vyf dae geneem voor hulle die saak by die polisie aangemeld het.

Die toestel word as gesofistikeerd beskryf en was glo in ’n stoel in die hotelkamer versteek. Dit was geaktiveer en kon strategiegesprekke vir die komende wedstryd tussen die All Blacks en die Wallabies opneem.



All Blacks bug case: Man charged over listening device https://t.co/F6aZqz45IU — BBC News (World) (@BBCWorld) February 7, 2017

Volgens berigte het Adrian meer as 10 jaar vir die All Blacks gewerk. Hy is as betroubaar en gerespekteer gereken. Ander hoëprofiel-kliënte sluit in die voormalige Amerikaanse president Bill Clinton, gholfspeler Tiger Woods en kletskoningin Oprah Winfrey.

Dit was in aanloop tot die eerste van drie Bledisloe-bekerwedstryde wat jaarliks tussen die twee lande gespeel word. Die nuus is op die dag van die eerste wedstryd bekendgemaak.

Die All Blacks het die beker vir die 14de agtereenvolgende jaar verower.

Die hoof van die Australiese rugbyunie, Bill Pulver, het die situasie as malligheid bestempel en ontken glo ten sterkste enige Australiese betrokkenheid by die voorval. Hy het wel die nuus van die aanklag verwelkom.

Die All Blacks-afrigter, Steve Hansen, het die aanklag as “bisar en ongelooflik” bestempel.

