Maddie McCann se ouers verloor weer saak teen Portugese speurder

Laat Dinsdagmiddag het die nuus gebreek dat Gerry en Kate McCann in Portugal appèl geweier is om ’n speurder se mond te snoer.



Kate and Gerry McCann lose legal battle against ex-police chief's book about Maddie https://t.co/BVdOb8Knv0 — Britain This Second (@BritainBreaking) January 31, 2017

Madeleine (Maddie) McCann het die aand van 3 Mei 2007 verdwyn terwyl sy saam het haar gesin op vakansie in Portugal was. Dit was ’n week voor haar vierde verjaardag.

Haar verdwyning staan wyd bekend as die “mees-gedekte geval van ’n vermiste persoon in vandag se geskiedenis.”

Die polisieman wat destyds betrokke was met die ondersoek na Maddie se verdwyning, Goncalo Amaral, se opspraakwekkende beweringe rondom die paartjie se moontlike betrokkenheid by hul dogtertjie se verdwyning in 2007, het die McCann-egpaar reeds meer as een keer na die howe gedryf.

Goncalo het boonop in 2009 selfs ’n dokumentêre reeks uitgereik oor Maddie se verdwyning.

In April 2015 moes hy £430,000 (destyds sowat R8,5 miljoen) plus rente aan die McCanns betaal. Maar op 19 April 2016 slaag hy met sy aansoek tot appèl teen die bevinding.



Ouders verliezen rechtszaak tegen topspeurder die zegt dat zij dood Maddie McCann hebben weggemoffeld https://t.co/FVxotOY0Xe #hln pic.twitter.com/0komuceXya — HLN.BE (@HLN_BE) January 31, 2017

Die verbod op sy boek, wat agt jaar gelede die lig gesien het, The Truth Of The Lie, word ook opgehef. Dié veelbesproke boek het drie dae nadat die McCanns amptelik nie meer as verdagtes beskou is nie, op die rakke verskyn.

Goncalo het glo £344,000 (meer as R5,8 miljoen) uit sy boek verdien tot waar dit volgens die 2015-beslissing verban is.



Victory for #GoncaloAmaral,Maddie #McCann #BrendaLeyland and ALL who have fought for nearly 10 yrs for JUSTICE https://t.co/fu4rNdmmoe — Seeking justice (@justice4maddie) January 31, 2017

In die boek beweer Goncalo dat Kate en Gerry wel iets met Maddie (3) se verdwyning of erger nog, haar dood, te doene gehad het.

Hy beweer dat Maddie dalk “per ongeluk gesterf het” waarna die paartjie van haar liggaam ontslae geraak het.

Vandag se beslissing gaan in alle waarskynlikheid enorme finansiële kostes vir Maddie se ouers inhou.

Die hof het in kort besluit dat Goncalo se “reg tot vryheid van spraak” meer gewig dra as die McCanns se “reg om te eer”.

Volgens ’n bron ná aan die saak, sal dit in alle waarskynlikheid vier tot vyf dae neem voor dit amptelik bevestig word.

Onlangs het dit bekend geword dat owerhede en ondersoekers nou ’n nuwe leidraad ondersoek – dat lede van ’n mensehandel-bende die dag voor Maddie uit haar slaapkamer gegryp is, foto’s van die driejarige op die strand geneem het. Dit is hul laaste hoop om antwoorde te kry.

In Oktober 2015 is die lede van Operasie Grange – wat Maddie se verdwyning sedert 2007 ondersoek – drasties van 29 na vier lede verminder, maar nóú het owerhede hulself daartoe verbind om die nodige fondse vir wat waarskynlik die laaste bruikbare leidraad in haar verdwyning sal wees, beskikbaar te stel.

Kate en Gerry (beide 49) het ’n twaalfjarige tweeling – ’n seun Sean en ’n dogter Amelie.

Die paartjie het na bewering hul kinders volledig oor Maddie en haar verdwyning ingelig. Volgens berigte onthou hulle haar wel en word daar gereeld oor Maddie gepraat.

Bronne: thesun.co.uk, mailonline.co.uk, cmjornal.pt