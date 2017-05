Maddie McCann 10 jaar later – en haar ouers hoop steeds

Die aand van 3 Mei 2007 het die ouerpaar hul drie jong kinders in die bed gesit en ’n ete saam met vriende gaan geniet in ’n restaurant ’n hanetree van hul vakansiewoonstel af.

Kate en Gerry het beurte gemaak om te gaan kyk of hul eenjarige tweeling, Sean en Amelie, en dié se sussie, Madeleine (3), nog slaap. Hulle kon die woonstel sien vanaf die tafel waar hulle gesit en eet het. Maar toe Kate tienuur die aand gaan inloer, is sy begroet deur ’n slaapkamervenster wat wyd oopstaan en Madeleine se leë bed.

So het een van die mees opspraakwekkende verdwynings van die laaste paar jaar begin, dié van die kleuter Madeleine McCann, wat Woensdag presies 10 jaar vermis is.

“Ek sou nooit kon dink ons sou soveel jare later steeds in hierdie posisie wees nie,” het Kate in ’n onlangse onderhoud gesê. “In party opsigte voel dit asof dit net ’n paar weke gelede gebeur het. Maar soms voel dit na regtig lank gelede.”

Kate, Gerry en hul kinders was met vakansie op die Portugese kusdorp Praia da Luz toe Maddie die aand uit haar bed verdwyn. Kate en Gerry is later as verdagtes genoem, maar die polisie het in 2008 bevestig daar is geen bewyse wat die ouerpaar met hul dogter se verdwyning verbind nie.

Tog is daar steeds mense wat glo hulle was betrokke. Hulle meen die kleuter het moontlik in die hotelkamer gesterf, waarna haar ouers die verdwyning opgemaak het.

Nog teorieë sluit in dat Maddie self by die woonstel uit is op soek na haar ouers en onderweg dood of ontvoer is.

Tog glo haar ouers steeds sy leef en bly hulle hoop die gesin sal eendag herenig word.

“Geen ouer sal die hoop laat vaar vir hul kind nie, tensy hulle met sekerheid weet hul kind is dood. Ons het eenvoudig nie die bewyse daarvoor nie,” het Gerry in die onderhoud gesê.

Intussen duur die soektog voort en spits die Britse polisie nou glo hul aandag toe op ’n vroulike verdagte wat antwoorde kan bied.