Lykswa besorg ‘dodelik pragtige’ tiener in doodskis by matriekafskeid

Dié tiener was nou oorspronklik toe sy by haar matriekafskeid opdaag met ’n lykswa en binne-in ’n kis!

Megan Flaherty (17), van die Amerikaanse deelstaat New Jersey, het uitgestrek in ’n doodskis by die Hoërskool Pennsauken se glansaand opgedaag.

Die tiener het inspirasie geput uit haar droom om ná skool ’n begrafnisondernemer te word. Haar mentor het die lykswa na die geleentheid bestuur.

Nadat sy uit die kis geklim het, het haar metgesel, Stephen Caldwell, haar ontmoet.

Kommentaar oor die ongewone keuse van vervoer het gewissel van Megan wat “dodelik pragtig” lyk tot kritici wat haar lykswa as “aanstootlik” afgemaak het.

Tog het haar besluit geensins haar metgesel afgeskrik nie.

“Ek weet al maande lank van die lykswa,” het Stephen gesê.

“Die kis-idee is net bespreek; daarom het ek dit nie verwag nie, maar ek was bly toe hulle my van die plan vertel.

“Ek het elke oomblik daarvan geniet.”

