Luister na 9-jarige se bloedstollende noodoproep: ‘My pa bestuur dronk!’

“Ek is ’n kind en ek dink my pa is dronk.”

Só begin ’n bloedstollende oproep wat ’n negejarige meisie aan ’n Amerikaanse noodoproepsentrum gemaak het. Dit kan duidelik afgelei word die kind bevind haar in ’n motor saam met haar pa, en dat hy agter die stuur is.

Sy weet ook nie waar hulle hul bevind nie.

“Pappa, stop die vervlakste motor! Stop die motor en trek van die pad af,” pleit sy hoorbaar by die man agter die stuur.

“Ek wil nie hê my pa moet tronk toe gaan nie, maar hy’s dronk,” sê sy dan.

Danksy die kalm stem van die operateur kon hy gelukkig die meisie so ver kry om haar grootouers se adres te onthou.

Sy en haar suster was saam met hul pa, Wesley Burgner (36), op pad van Atlanta na sy ouerhuis in Georgia.



Dit was juis by sy ouerhuis waar die polisie hom eindelik gevind en in hegtenis geneem het op klagte van dronkbestuur, die lewe van ’n kind in gevaar stel en bestuur sonder ’n geldige rybewys.

Luidens berigte het Wesley gesukkel om te staan, gestrompel toe hy probeer loop en oor sy woorde gestruikel en gesukkel om sinvolle sinne te uiter toe die polisie hom vind. Hy het glo ook na drank geruik.

Vir dié gesin het die rit genadiglik nie tragies geëindig nie. Maar dit kon soveel anders uitgedraai het.

Is jy een van daardie wat altyd “net nog enetjie vir die pad” neem?

Weet jy wanneer jy die limiet oorskry?

Tydens die 2016-feestyd is daar meer as 2 500 bestuurders in Gauteng alleen vasgetrek vir dronkbestuur.

Regtens mag bestuurders net 0,05 g alkohol per 100 ml bloed hê. Bestuurders mag as ’n reël net een eenheid alkohol per uur drink.

Om baie water en sterk swart koffie te drink, ’n koue stort te neem of enige ander nugterword-wenke te beproef sal min doen om die alkoholvlak in jou bloed te verminder. Die oomblik vandat jy alkohol inneem, benodig jou lewer tyd om dit te verwerk.

Alkohol verlaag jou reaksiespoed aansienlik, versteur jou sig en ’n hewige “kuier” die aand van tevore kan daartoe lei dat jy selfs die volgende oggend nog onder die invloed van drank kan wees.

’n Wynglas van 250 ml is sowat 3,3 eenhede, ’n bier is 1,25 eenhede en 25 ml whiskey of brandewyn is een eenheid. ’n Skemerkelkie en ’n sopie kan enige iets van 2 tot 4 eenhede per drankie bevat.

As ’n bestuurder skuldig bevind word aan dronkbestuur, kan hy ses jaar tronkstraf of ’n boete van R120 000 kry, sowel as ’n opgeskorte rybewys en ’n misdaadrekord.

Wat om te doen wanneer jy vir dronkbestuur afgetrek word:

Bly kalm. Moenie inhegtenisneming weerstaan of gewelddadig raak nie. Jy wil nie jou kans op borgtog verminder nie.

Jy het die reg om met waardigheid behandel te word en jy mag swyg. Luister aandagtig wanneer jou regte voorgelees word. Jy moet jou volle naam aan die polisiebeampte verstrek. Jy het die reg om iemand te bel, hetsy ’n familielid, vriend of regshulp.

Jy mag nie weier om ’n bloedmonster te gee nie. Die distriksgeneesheer, verpleegster of mediese amptenaar by die gevangenis sal binne twee uur ná jou inhegtenisname ’n bloedmonster neem en aan die staatslaboratorium gee vir toetse.

Volg die opdragte van die offisier wat jou in hegtenis neem. Die kans is goed dat jy in die polisiekantoor gehou sal word tot jy weer nugter is en jy kan met ’n waarskuwing vrygelaat word en verplig word om binne 48 uur in ’n hof te verskyn. Jy kan ook oornag toegesluit word.

Maak seker dat jy die besonderhede en naam van die polisiekantoor waar jy gehou word, die saaknommer en die naam van die ondersoekbeampte kry. Jou regsverteenwoordiger gaan dié besonderhede benodig.

