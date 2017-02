Kyk: VSA in groot verleentheid oor volkslied-blaps

Amerikaanse tennisorganiseerders moes bontstaan nadat hulle per ongeluk ’n verouderde, omstrede weergawe van Duitsland se volkslied by ’n tennistoernooi gespeel het.



The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u — USTA (@usta) February 11, 2017

Die refrein “Deutschland, Deutschland über alles” – of te wel “Duitsland, bo alles” – is al etlike jare nie meer deel van die Duitse volkslied nie en omstanders was merkbaar ongemaklik toe die sanger dié weergawe van die Deutschlandlied – soos hul volkslied bekendstaan – by die Fedbeker in Hawaii sing.

Dié lirieke, sowel as ander dele van die lied, is sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog in 1945 nie meer deel van die lied nie. Hoewel dit geskryf is lank voor die Nazi-leier Adolf Hitler se regime, word die lied nou verbind daarmee en is veral die refrein “Deutschland über alles” sinoniem met Nazi-Duitsland.

“Ek het nog nooit in my lewe iets so disrespekvol ervaar nie. Dit is vermetelheid en aanstootlikheid in die ergste graad,” het die Duitse speler Andrea Petkovic agterna gesê. Die lied is reg voor haar wedstryd teen die Amerikaanse speler Alison Riske gespeel. Sy het later 7-6, 6-2 teen Riske verloor.

“Ons is in 2017. Hierdie soort ding behoort nie in Amerika te gebeur nie. Jule Görges (’n Duitse tennisspeler) het begin huil toe sy die sanger se eerste woorde hoor. Ek het ook trane in my oë gehad en was kwaad.”

Dit is onbekend hoe die fout ingesluip het. Heelparty omstanders sê die Amerikaanse sanger wat die lied uitgevoer het het vertroud met die Duitse taal geklink en moes daarom dadelik sien iets is nie pluis toe hy die bladsy met lirieke ontvang nie.

Duitse besoekers en spanlede het die regte weergawe van hul volkslied harder probeer sing om die sanger se verkeerde weergawe te probeer masker.

Die hoof van die Duitse Tennisfederasie, Ulrich Klaus, het die ervaring “skokkend en ontstellend” genoem en gesê dis die soort fout wat werklik nie gemaak moet word nie.

Bronne: Yahoo Sport, BBC, Telegraph.