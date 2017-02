KYK: Vreeslike oomblik toe wind reusetrok tot bo-op patrolliemotor omwaai

Twee insittendes van ’n reusetrok op ’n hoofweg in Wyoming, Amerika, het ’n noue ontkoming gehad toe ’n sterk wind hul voertuig omgewaai het op die presiese oomblik toe dit verby ’n patrolliemotor gery het.

Die Wyoming hoofweg-patrollie het in ’n inskrywing op hul Facebookblad vertel die voorval het 7 Februarie tydens ’n sneeustorm naby Elk Mountain plaasgevind.

Drie patrolleerders was besig om om te sien na beseerdes in ’n ander ongeluk op die hoofweg, toe die aanboordkamera van ’n ander voertuig vasvang hoe die wit lorrie blitsig deur die sterk wind omgewaai word tot bo-op die patrolliemotor.

Gelukkig is nóg die patrolleerders nóg die insittendes in die trok beseer.

Volgens berigte het die wind daardie dag tot so sterk as 112 km/h gewaai. Die Wyoming hoofweg-patrollie skryf op Facebook hulle hoop hierdie video sal wys hoe belangrik dit is om veilig te bestuur in toestande waar sterk wind waai.

Kyk hier na die vreeslike oomblik: