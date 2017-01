Kyk: Vraatsige luislang kom sy moses teë

Die oë van ’n gulsige luislang van bykans 5 m lank was gewis groter as sy maag – en dit het hom meer as net slegte spysvertering in die sak gebring!

Inwoners van ’n landelike gebied in Pahang, Thailand, was geskok toe hulle die reusagtige slang sien en besef hy het nie een nie, maar twéé van hul bokkies verorber.

Die vraat het rustig in die modder uitgestrek gelê, besig om sy dubbele bokporsie te verteer, toe die geskokte inwoners hom gewaar.

Aanvanklik was hulle bang, maar weldra het hulle besef die slang was hopeloos te oorvreet om enigsins ’n bedreiging vir hulle in te hou.

Akouck Joe Gank, een van die plaaslike inwoners, het die slang beskryf as die langste wat hy nog gesien het.

“Dit het vier manne geneem om hom vas te bind en op te lig,” vertel hy. Hulle het die slang op ’n vragmotor gelaai en weggeneem.

