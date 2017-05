Kyk video: Vuiste klap onverwags tussen passasiers aan boord van vliegtuig

Niemand weet regtig in hierdie stadium wat daartoe aanleiding gegee het dat twee manne mekaar liederlik getakel het aan boord van ’n vliegtuig nie. Die voorval het Maandag kort voor die vlug vanaf Tokio na Los Angeles sou vertrek, plaasgevind.

Die een oomblik is die passasiers besig om gereed te maak om hul sitplekke in te neem vir die 11 uur lange vlug wat voorlê – en die volgende oomblik takel ’n ouer man geklee in ’n vrolike rooi hemp ’n jonger man.

Nie een van die twee is (genadiglik) baie bekwaam met hul vuiste nie, maar die woeste houe wat soms hul teiken getref het, was meer as genoeg om passasiers verskrik koers te laat kies en kinders aan’t huil te laat gaan.

In ’n stadium sê die jonger man dat die ouer man “gek” is.

’n Baie dapper lugwaardin probeer die twee uitmekaar hou. Die ouer man kies koers, maar keer kort voor lank weer terug om weer vuiste in te lê. Sy vrolike rooi hemp is nou in flarde . . .

Weer probeer die arme lugwaardin om vrede tussen die twee te bewerkstellig. Die persoon wat die hele onsmaaklike voorval op video vasgelê het, Cory Hour, sê dit was met die tweede aanslag dat hy tot die arena toegetree het.

Volgens hom het die ouer man bes gegee want Cory was meer sy portuur. Die man is van die vliegtuig verwyder en volgens ’n verklaring deur All Nippon-redery (ANA) uitgereik, in aanhouding.