KYK VIDEO: Vliegtuig tref kragkabels – en land op snelweg!

Daar is gewis een vlieënier wat in alle waarskynlikheid self nie kan glo dat hy Dinsdag ongedeerd van ’n nare insident met sy ligte vliegtuig afgekom het nie.

Beeldmateriaal wat deur ‘n aanboord-kamera opgeneem is, wys hoe ’n ligte vliegtuig baie laag vlieg en oorhangende kragkabels tref. Eers is daar ’n vonk, en die volgende oomblik ’n vlammehel wat byna die vliegtuig verswelg. Donker rookwolke kies lugwaarts koers.

Die vliegtuig het luidens berigte op die Mukilteo-snelweg in die deelstaat Washington neergestort.