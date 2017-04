KYK VIDEO: So lyk wêreld se grootste skip

Dié skip span van die mees moderne tegnologie in om reuse, ingewikkelde projekte uit te voer, maar die afmetings daarvan is op sigself verbysterend.

Pioneering Spirit, die grootste konstruksievaartuig wat tot nog toe gebou is, is byvoorbeeld so lank soos ses Boeing 747’s in ’n ry, heelwat breër as wat ’n rugbyveld lank is en weeg 190 000 t. Dis byvoorbeeld meer as drie en ’n half keer die eens magtige Titanic se gewig.





Dié oseaankolos van die Nederlands-Switserse maatskappy Allseas durf nou in verskeie opsigte die grootste en swaarste vrag ter wêreld aan. Dit kom aanstaande maand aan in die Noordsee, waar dit die 24 500 t platform sal probeer lig van ’n Shell-olieboor wat uit diens gestel is.

Eindelik sal al die metaal hopelik heelpad na ’n skrootwerf in Brittanje vervoer word.

As die Pioneering Spirit-span suksesvol is, sal dit die swaarste sodanige platform wees (“topside”) wat nog op een slag gelig en vervoer is. Dit sal ook die skip van R40 biljoen se tweede vrag van dié aard wees.

Die span het verlede jaar reeds hul eerste toertjie van dié aard met ’n Noorweegse olieboorplatform uitgehaal, maar daardie een was heelwat ligter.

Pioneering Spirit kan teoreties eintlik vragte van tot byna 50 000 t uitlig, maar talle faktore bemoeilik die sloping van die Noordsee-olieboor, onder meer sy afgeleë ligging. Dis byvoorbeeld 240 km van die naaste spoorwegstasie, in Noorweë.

Die skip is dus op homself aangewese vir omtrent die hele proses, van sloop tot vervoer, en alles moet seepglad verloop. Met omgewingsgroepe soos Greenpeace en die WWF wat in hul nek blaas, kan Shell geen glipse bekostig nie.

Dit het Allseas dekades geneem om Pioneering Spirit se unieke ontwerp te verfyn, en dit het drie jaar geneem om dit in ’n Suid-Koreaanse skeepswerf te laat bou. Die skip, aangedryf deur nie minder nie as agt enjins, gebruik onder meer agt pare hidrouliese arms van 2 000 t elk vir sy ligwerk.

Ter voorbereiding van aanstaande maand se groot operasie is die 18 m dik betonbene van die platform reeds bo die wateroppervlak afgesny.

’n GPS-stelsel en 12 maneuvreerskroewe sal gedurende die ligproses voortdurend klein aanpassings aan die skip se posisie maak om die uitwerking van wind en golwe teen te werk.

Bronne: Allseas.com, Facebook, YouTube, BBC, Gazette, offshoreenergytoday.com