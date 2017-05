KYK VIDEO: Skreeusnaakse verpleegster sing Adele se Hello oor haar ‘ondankbare werk’

Kelli Petersen is ’n skoolverpleegster op die dorp Mediapolis in die Amerikaanse deelstaat Iowa. Maar haar talent strek veel wyer as om pleisters op “elmboë, vingers en tone” te plak.

Sy’t ’n stem. En sy het ’n skreeusnaakse weergawe van Adele se trefferliedjie Hello uitgedink.

Met die Nasionale Verpleegstersweek in Amerika wat Woensdag op skoolverpleegsters fokus, het sy haar aanvanklike geneurie op Adele se oorspronklike weergawe begin aanpas met haar eie woorde. Kort voor lank het sy besef dis tyd om haar opgemaakte liedjie neer te skryf.

Haar man, Matt, was byderhand om haar stem bo-oor die instrumentale weergawe van Hello op te neem en van daar is die tweetal met hul dogter, Sophia, na ’n plaaslike skool om ’n video van haar skreeusnaakse interpretasie op te neem.

Veral ma’s sal baie sterk identifiseer met die minder aangename take wat Kelli feitlik daagliks in die gesig staar – van plassies langs die toilet tot maagpyn sonder redes . . .

