KYK VIDEO: ’n Grillerige besoek aan die ‘tandarts’ – visse maak duiker se mond skoon

Praat van tandheelkundewerk met ’n kinkel!

Dié duiker was sowat 30 m onderwater toe twee skoonmakertjies aan sy lippe begin knibbel het op soek na kos.

In plaas van om hulle weg te jaag, verwyder hy sy mondstuk en laat die skoonmakertjies die binnekant van sy mond skoonmaak.

Die Russiese beroepsduiker Witali Bazarof het die video aan die kus van die Sinai-skiereiland in Egipte geneem.

“Ek het met my vriende by die wêreldbekende Blue Hole in Dahab geduik,” het Bazarof vertel.

“Teen ’n diepte van sowat 100 voet (30 m) het die skoonmakertjies my genader en aan my lippe begin byt. Ek het geweet hulle is op soek na kos. Toe haal ek my mondstuk af en die skoonmakertjies swem in. En toe skakel ek vinnig my kamera aan om ’n video te maak.

“Dit was nogal snaaks – hulle is soos lewende tandeborsels, maar hulle kan nogal ’n bietjie rof wees.”

Skoonmakertjies help meestal ander visse deur dooie vel en ektoparasiete uit hul mond te verwyder.

“Dis ’n ekologiese interaksie waarby albei partye baat vind. Hierdie klein vissies het sogenaamde ‘skoonmaakstasies’ waar ander visse, bekend as die gashere, byeenkom en spesifieke bewegings uitvoer om die skoonmakertjies se aandag te trek.

“Dis merkwaardig dat hierdie skoonmakertjies groot roofvisse skoonmaak wat andersins sulke klein vissies sou eet. Skoonmakertjies adverteer hul dienste met ’n opvallende kleur, dikwels ’n blou streep in die lengte van hul lyf.”

Kyk die video hier:

