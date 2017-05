KYK VIDEO: Man se lewe verwoes ná vlieg hom byt

Die 58-jarige Christine Newman van Hereford, Engeland, het ’n wonderlike huwelik van 30 jaar gehad toe iets eienaardigs met haar gebeur. ’n Vlieg het haar man, Gary (59), gebyt en nou kan hy haar glad nie onthou nie!

Harsingontsteking is in 2015 by Gary gediagnoseer. Dis ’n seldsame maar ernstige toestand wanneer die brein ontsteek word nadat ’n vlieg iemand byt.

Gary, ’n bouer, is deur die Blandford-vlieë aangeval toe hy eendag buite gewerk het, maar hy het glad nie gedink dat dit enigsins gevaarlik is nie, berig The Huffington Post.

En tog, later die aand het Christine wakker geskrik toe haar man stuipe begin kry.

Hulle het na ’n hospitaal gehaas waar Gary drie weke moes bly. Van toe af herken hy glad nie sy vrou, drie kinders en ses kleinkinders nie.

In die video vertel Christine dat sy alles vir Gary van vooraf moes leer, van hoe om te eet tot wat Kersdag beteken.

Kyk die video hier:

Bronne: The Huffington Post, The Sun.co.uk, Magazine Features