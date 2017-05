KYK VIDEO: Justin Bieber-aanhangers se koors loop hoog!

Aanhangers van die Amerikaanse popsanger Justin Bieber het reeds vanoggend douvoordag by die Kaapstad-stadion in Groenpunt opgedaag om voor in die ry te wees.

Honderde tieners het hulself voor die hekke tuis gemaak met hul kussings en komberse byderhand.

Amy Nieuwoudt meen sy is Justin se grootste aanhanger.

“Dit is die eerste keer dat ek hom gaan sien en ek is bereid om meer as 14 uur te wag. Die wag is niks, want ek weet dit gaan beslis die moeite werd wees. Hy doen net iets aan my en sy nuwe album, Purpose, is so inspirerend.”

Amy en ’n groep van haar vriendinne is al sedert tweeuur vanoggend wakker om die eerste groep te wees wat by die hek opdaag.

Sy sê: “Ons was eerste hier en is baie opgewonde. Ons gaan so verstom wees wanneer ons Justin sien dat ons summier gaan begin huil en flou word.”

Amy en haar vriendinne het vir hulle T-hemde laat maak met die Biebster se gesig voor op hul bors.

Nog ’n tiener, Jamie Markgraaf, en haar ma het hand en tand gestry dat húlle Bieber se grootste aanhangers is.

“Ek was al voorheen in Johannesburg om na hom te gaan kyk. Ek het hom ook gister opgespoor en uitgevind dat hy in die One and Only-hotel tuis is en daarheen gegaan. Hoewel hy op die boonste vloer was, kon ek steeds sy teenwoordigheid binne die hotel voel,” het ’n opgewonde Jamie vertel.

Volgens Jamie se ma gee sy nie om dat haar kind en haar vriendinne ’n dag van skool gaan mis nie omdat dit alles die moeite werd gaan wees.

Die opgewonde gehoor het plesierig Justin se treffer Baby gesing terwyl hulle geduldig wag vir die hekke om seweuur vanaand oop te gaan.

Kyk video hier: