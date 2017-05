Kyk video: Dramatiese oomblik toe Samaritane babatjie en familie uit vloedwaters red

Die dodelike storms en tornado’s wat dele van Texas die afgelope naweek geteister het, het reeds die lewens van minstens 14 mense geëis.

Gelukkig vir die piepklein Marshall, wat saam met sy pa, Phillip Ocheltree, en sy tweejarige sussie, Addyson (Addy), in ’n voertuig was wat deur die vloedwater meegesleur is, het Samaritane verhoed dat hulle deel van daardie statistiek geword het.

Tom Mitchell van Myrtle Springs het al die drama met sy selfoonkamera vasgevang.

Die dramatiese reddingspoging

Terwyl Tom self probeer om die babatjie se lewe te red, kan ’n vrou se smeekgebede in die agtergrond gehoor word: “Liewe Jesus, laat hierdie babatjie asseblief asemhaal,” kan gehoor word.

Al drie is nou besig om in die hospitaal aan te sterk. Hul pa het gesê Addy is stabiel en sy is heelwat beter.

