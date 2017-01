Kyk: Nóg ’n paartjie bewusteloos met kinders agter in voertuig

’n Saak van kinderverwaarlosing staar William Ballard (36) en Delaney Crissinger (32) in die gesig nadat hulle albei so bedwelm was dat hulle bewusteloos voor in hulle voertuig gesit het met twee babas op die agtersitplek.

Kringtelevisiekameras het bevestig William en Delaney het vroegoggend by ’n vulstasie in Sarasota, Florida, ingery. Teen 08:00 het klante agtergekom die paartjie is bewusteloos in die voertuig. ’n Vyf maande oue baba en eenjarige was agter in die voertuig. Ooggetuies kon dwelms deur die ruit sien en het die nooddienste ontbied.

“Ons sien nie regtig wat verslawing is tot ons iets soos dit sien nie. Dis wat my die hartseerste maak,” sê Eric Roundtree, ’n ooggetuie wat in die restaurant langsaan werk.

“Jy’s ’n volwassene, jy kan doen wat jy wil. Maar moenie jou kinders betrek nie. En daardie twee klein onskuldige kinders het niks hiermee te doen gehad nie, maar nou ly hulle daaronder.”

Van die klante het hul eie voertuie om dié van William en Delaney s’n parkeer sodat hulle nie kon wegjaag as hulle sou wakker word voor die polisie se koms nie.

Toe die polisie opdaag, was die paartjie steeds vas aan die slaap.

Die polisie het beslag gelê op verskeie dwelmmiddels, onder andere heroïen en ’n vol spuitnaald op die vloer langs ’n babaformule-blik. William en Delaney bly albei in aanhouding.

