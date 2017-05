Kyk watter nare invloed het te veel tegnologie op jou tiener

Ons weet almal tieners kan maar soms moeilik wees – hul dramatiese buie beteken hulle kan die een oomblik ontspanne wees en net die volgende dikmond in hul kamerdeur toeklap.

Maar volgens nuwe navorsing is tieners wat baie tyd met hul elektroniese toestelle deurbring, meer geneig om hul swak te gedra omdat hulle sukkel om teenwoordig van gees te bly in die regte wêreld.

Navorsings aan die Duke-universiteit in Noord-Carolina het 151 jong mense vraelyste gegee om te voltooi oor hul daaglikse gebruik van digitale tegnologie op slimfone. Die jong klomp is ook ’n maand lank drie keer per dag gemonitor, gevolg deur ’n assessering van hul geestesgesondheid 18 maande later.

Daar is bevind die tieners het sowat 2 uur en 20 minute per dag digitale tegnologie gebruik, meer as ’n uur aan teksboodskappe bestee en op die dae wat hulle hul toestelle langer gebruik het, was hulle meer geneig om slegte gedrag, soos ’n bakleiery of om te jok, te openbaar.

Kenners het ook daarop gewys dat die kinders sukkel met hul aandagspan nadat hulle sosiale media ure lank gebruik en videospeletjies gespeel het, en dat hierdie tieners meer tekens van aandaggebrek-hiperaktiwiteitsteuring (ADHD) getoon het op die dae dat hulle hul toestelle meer gebruik het. Hul risiko vir depressie en angstigheid was egter laer.

“Ons brein stel dopamien vry wanneer ons ’n teksboodskap of ander inligting op ons foon ontvang,” sê prof. Candice Odgers, medeskrywer van die studie.

“Tieners is veral gevoelog vir beloning, en hul aandag kan meer afgelei word deur hul daaglikse tegnologiegebruik. Die feit dat ’n verband bestaan tussen meer tegnologiegebruik en antisosiale gedrag, kan dui op kuberafknouery of kwade ervarings aanlyn, wat dan hul gedrag aflyn beïnvloed. Dit dui daarop dat tegnologiegebruik bestaande risiko’s vererger onder tieners wat reeds met gedragsprobleme sukkel.”

Die bevindings is in die vaktydskrif Child Development gepubliseer. ’n Opvolgstudie met meer as 2 000 tieners word tans uitgevoer om die verband tussen geestesgesondheid en digitale toestelle te bekyk.

– Cover Media