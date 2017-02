Kyk: Man gryp sy vrou aan poniestert om haar selfdood te keer

’n Vrou het glo Sondag ná ’n familietwis in China probeer om haarself om die lewe te bring deur van ’n 20 m-hoë gebou af te spring.

Maar haar lewe is deur haar man en dapper polisiemanne gered.

Luidens berigte het die 30-jarige vrou van die Shaanxi-provinsie in China van die dak van die woonstelblok waarin sy en haar man woon, probeer spring.

Genadiglik kon haar man haar poniestert beetkry toe sy spring. So het hy verhoed dat sy verdiepings ver na haar dood val.

Selfdood: Waarvoor jy op die uitkyk moet wees

Die polisie was blitsvinnig op die toneel.

“Met ons aankoms het ons gesien haar man hou haar aan haar poniestert vas, maar sy hand het duidelik begin gly.

“As ons ’n paar sekondes later opgedaag het of haar man nie nog ’n paar sekondes kon vashou nie, sou dit onmoontlik gewees het om haar te red,” het Zuo Yu, ’n polisieman, aan die media gesê.

In die video kan gesien word hoe van die polisiemanne ’n kollega aan sy broekgordel vashou ter ondersteuning terwyl hy oor die muur klim om die vrou terug te help na die dak.

Die vrou het deurentyd glo op haar man gegil om haar te laat val, selfs nadat die polisie haar na veiligheid gebring het.

Die nasionale selfdoodvoorkomingslyn in Suid-Afrika word sewe dae per week, 365 dae per jaar van agtuur soggens tot agtuur saans beman. Bel 0800-567-567 as jy in nood verkeer.

Bronne: scmp.com, nydailynews.com, russia-now.com