Kyk: Kung fu-held skop selfoondief van sy bromponie af

’n Video wat wys hoe ’n Chinese man ’n man na bewering sy selfoon gesteel het reg sien, het Donderdag behoorlik die internet aan die gons gehad.

Dié voorval, wat het homself in Foshan in die Suid-Ooste van China afspeel, wys hoe die man, wie se naam nog onbekend is aan Westerse media, in sy vragmotor besig is om ’n oproep te maak toe die opportunistiese grypdief sy selfoon deur die venster gaps en wegjaag op sy bromponie. Wat hý nie mee rekening gehou het nie, is dat dié vragmotorbestuurder ook ’n Kung fu-meester is.

Toe die dief later die oggend deur dieselfde omgewing verby ry, was die bestuurder reg vir hom. CCTV-materiaal wys hoe die bestuurder oor die pad hardloop en die skobbejak van sy bromponie afskop.

