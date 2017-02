KYK: Hierdie oulike pa-dogter-duet sal jou hart laat vermurwe

Hierdie pa en sy dogtertjie is moontlik die oulikste ding wat jy vandag sal sien.

Claire Crosby is net vier jaar oud, maar sy is vinnig besig om ’n internetsensasie te word. En dit is maklik om te sien hoekom.

Die skattige meisietjie voer saam met haar pa, die musikant Dave Crosby, die klassieke lied You’ve Got a Friend Me van Toy Story uit.

Kyk die ongelooflike video hier onder.

“Ons het toe sy twee was agtergekom sy kan taamlik goed op toonhoogte sing,” het haar ma, Ashley, aan People gesê.

“Sy memoriseer lirieke vinnig, maar sy maak ook net liedjies op soos sy met haar dag aangaan.”

Sy voeg by sing is deel van die roetine in die Crosby-huishouding.

“Dis altyd deel van hul slaaptydroetine,” sê Ashley. “Ons vul graag ons huis met goeie musiek. As dit vir ander vreugde verskaf, dan hou ons ook daarvan!”

Tog was Dave aangenaam verras toe die video so vinnig en ver verspei.

“Met terugskoue kan ek sien die video wys ’n informele oomblik tussen pa en dogter en ek dink mense waardeer die egtheid wat dit bring. Daarby kan jy die idee kry van die emosie en toonwikkeling wat aangaan wanneer ons saam speel.”

Die trotse pa deel gereeld video’s van die twee wat sing op hul YouTube-kanaal, Claire and the Crosbys.

Die video, wat hy aanvanklik op Facebook geplaas het, het amper 90 miljoen kykslae op die platform gekry, en meer as 5 miljoen op YouTube.